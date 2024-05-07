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الضحايا في ازدياد.. مأساة “مطعم مراكش” تتفاقم بوفاة طفلة

الوجبات السريعة أداة لحصد الأرواح

7 مايو، 2024 11:47 م
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اخبار ليبيا 24

توفيت طفلة في مراكش بالمغرب، بتسمم غذائي، ليزيد عدد الضحايا في واقعة التسمم التي حدثت في مطعم، إلى ست حالات وفاة.

المطعم المشار إليه متخصص في تقديم الوجبات السريعة، واتضح أن الطفلة الضحية لم تكمل 5 سنوات، ولم يتحمل جسدها الصغير السموم، بعدما مرت بتجربة مريرة، رفقة 25 شخصا، كل منهم سيئ الحظ.

وقعت الحادثة في حي المحاميد، وهو حي شعبي تنتشر فيه مطاعم وجبات الأكل السريعة، لكن أصبحت هناك ذكرى لن ينساها السكان، هي سقوط 26 شخصا يتألمون بسبب طعام فاسد.

وفاة 6 مصابين من التسمم

ورغم أن السلطات هناك حاولت التعامل مع الموقف بشكل سريع، إلا أن 6 من المصابين فارقوا الحياة حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن الواقعة أشعلت الجدل في المملكة المغربية، خاصة على السوشيال ميديا، بسبب عدد الضحايا الكبير الذي لم يحدث بسبب هجوم إرهابي، بل مطعم في بلد مشهور بنجاحه في إدارة ملف السياحة.

وتحركت على الفور الأجهزة المعنية هناك لمعرفة ملابسات الواقعة، والمسؤولين عن هذه الجريمة، وجرى القبض على صاحب المطعم، ووجهت له السلطات هناك اتهامات بالتسبب في وفاة شخص دون قصد.

وكرد فعل سريع، بدأت الأجهزة التنفيذية في المغرب، في شن حملة ضخمة لفحص الأطعمة في المحلات، خاصة في مراكش، وتمكنت الحملة من ضبط أكثر من مطعم، يبيع طعاما فاسدا للناس، فجرى إصدار قرار فوري بغلق أبوابها ومحاسبة أصحابها

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7 مايو، 2024 11:47 م
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