السائح: العملية الانتخابية نتاج مزيج من مؤسسات الدولة

دعا عماد السائح، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كافة الجهات المعنية التشريعية والتنفيذية، والأمنية المعنية إلى ضرورة إيلاء الاهتمام الأوفر بالمؤسسة الأمنية المعنية بتأمين الانتخابات، لافتا إلى أن العملية الانتخابية مزيج من مؤسسات الدولة.

وأوضح السائح في كلمة له خلال انطلاق فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، منتهية الولاية، تحت عنوان “تعزيز مفهوم أمن الانتخابات”، وتابعتها “أخبار ليبيا 24”، أوضح أنه من الضروري التعاون مع كافة مكونات وأجهزة وزارة الداخلية من أجل تحقيق هدف تأمين العملية الانتخابية، وتوفير بيئة آمنة للناخب والمترشح والمراقب ليمارسوا حقهم في الانتخاب كل حسب واجباته وحقوقه التي شرعها القانون.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن الجاهزية يجب أن تكون في أعلى مستوياتها عبر تكثيف برامج التدريب ورفع القدرات، وتبادل المعلومات التي تعد العنصر الأساسي في التعامل مع المخاطر والتهديدات الأمنية.

بدوره أكد اللواء بشير الأمين وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، أهمية التدريب وبناء قدرات الضباط وضباط الصف فيما يتعلق بالمعلومات حول تأمين الانتخابات، حتى يمكن تدارك جميع الهفوات التي قد تعترض مسار الأمن الانتخابي، لكي تُجرى العملية الانتخابية في مناخ آمن ولكي يتمكن جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في أجواء من السلمية.