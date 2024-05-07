الحويج يناقش ملف المصالحة الوطنية مع ممثل الاتحاد الأفريقي

أخبار ليبيا 24

استقبل عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، بديوان الوزارة في بنغازي وزير الشؤون الخارجية والكونغوليين جان كلود غاكوسو، ممثلاً عن رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى إلى ليبيا، والوفد المرافق له، وتباحث الطرفان ملف المصالحة الوطنية، وكيفية دعم الإتحاد الأفريقي جهود الحكومة في هذا الملف الحساس والهام لوحدة البلاد.

وبحسب بيان الحكومة الليبية أن “اللقاء بحث سُبل إنعاش وإحياء مسار المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، والذي لا يقوم على المغالبة، وأهمية وضع تصور خاص لهذه العملية ينسجم مع مطالب جميع الأطراف.”

الاتحاد الأفريقي ومساعيه لحل الأزمة السياسية

وأكد الحويج؛ على الدور الهام الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي “ يحظى الاتحاد الأفريقي بثقة مختلف الأطراف الليبية، مُثنياً على جهوده في محاولة إنجاز هذا الاستحقاق الهام والضروري نحو قيام دولة القانون والمؤسسات، ودولة حقوق الإنسان والحريات العامة.”

وأوضح أن “الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد أخذت على عاتقها منذ بداية عملها مشروع المصالحة الوطنية، كمشروعٍ وطنيٍ هام إلى جانب إعادة الإعمار في إطار المصالح الإقتصادية والتوزيع العادل للثروات والموارد والتنمية على مختلف المناطق والمدن الليبية”.

وفي تصريحات صحفية قال جاكوسو الذي تترأس بلاده اللجنة الرفيعة المستوى، حول الشأن الليبي، التابعة للاتحاد الأفريقي ” إن الشعب الليبي قرر أن يعفو عن بعضه بعضًا، وأن يسامح بعضه بعضًا، وأن يطوي صفحة الماضي، وأن يمضي بليبيا إلى مستقبل جديد في كنف السلام والمحبة والتسامح.”

وأوضح أنه زار كامل التراب الليبي شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربًا، وقابل كافة مكونات الشعب الليبي، مشيراً إلى أنه لم يجد أحدًا يقف ضد المصالحة الوطنية، لافتاً إلى زيارته إلى بنغازي ومدن المنطقة الشرقية جاءت من أجل دعم مسار المصالحة الوطنية، وأكد أن الكونغو برازافيل تعمل على هذا الملف منذ سنوات عدة.