الأرصاد: طقس متقلب في غرب ليبيا.. واحتمال سقوط أمطار رعدية

أخبار ليبيا 24

تتأثر المناطق الغربية لليبيا، اليوم الاثنين، بطقس متقلب نتيجة عبور منخفض جوي صحراوي مصحوب بارتفاع نسبي في درجات الحرارة، وفق نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وبحسب الأرصاد فإن السحب الرعدية تتكاثر من مساء اليوم مع وجود فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي، في مناطق جبل نفوسة وباطن الجبل.

وقالت الأرصاد، إن السحب تمتد لتشمل بعض المناطق الساحلية، وقد تكون جيدة أحيانًا، ما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

وأشارت الأرصاد، إلى أن السحب الرعدية تشمل منطقة غات وما جاورها، بينما تنشط الرياح الجنوبية هذا اليوم على مناطق غدامس والحمادة، ما تسبب في إثارة للأتربة والرمال.

وأضافت الأرصاد، أن المنخفض الجوي يتحرك بدايةً من يوم الغد ناحية المناطق الشرقية، إذ تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا نسبيًا مع نشاط نسبي للرياح الجنوبية، وتكاثر للسحب يتخللها هطول أمطار خفيفة. وتسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا يوم الأربعاء على مناطق الشمال الغربي.

والرياح في شمال غرب ليبيا شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وتتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 28 و34 مئوية وتسجل انخفاضًا غدًا.

والجنوب الغربي، الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على غدامس والحمادة، ما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتحول مساء الغد إلى شمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 35 و40 مئوية وتسجل انخفاضًا من مساء يوم الغد.

الطقس في شرق ليبيا

وفي شمال شرق ليبيا الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على مناطق الخليج وبنغازي. وقالت الأرصاد، إن الرياح تتحول يوم الخميس إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق ما بين 23 و28 مئوية، وتسجل زيادة يوم الغد ثم تنخفض يوم الخميس.

وفي جنوب شرق ليبيا الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 29 و34 مئوية وتسجل انخفاضًا من مساء يوم الخميس.