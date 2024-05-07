اشتباكات مسلحة عنيفة في الجميل..ومراقبة التعليم تعلّق امتحانات يوم الغد الأربعاء

أخبار ليبيا 24

أوضاع أمنية متوترة شهدتها شوارع مدينة الجميل، عشية اليوم، بعد أن اشتبك مسلحون بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة لساعات ناشرين الرعب والفزع بين الأهالي، وتسجيل إصابات بين طرفي النزاع.

وبحسب مصادر خاصة لأخبار ليبيا 24 فإن الاشتباكات استمرت لسويعات وتوقفت عند السابعة مساءً بعد جهود أعيان وحكماء المدينة وتدخل أعيان المدن المجاورة ن زوارة وصبراتة والزاوية، ولا تزال الجهود تعمل على حل الخلاف الذي نشب بين الجهات المسلحة، في حين لم تعلن الجهات الأمنية ماهية الأطراف المتنازعة والأسباب التي أدت لنشوب الاشتباك.

رقابة التعليم تعلق الدراسة

وعلى إثر الاشتباكات العنيفة، أعلنت مراقبة التربية والتعليم بالجميل عن تعليق الدراسة يوم الغد الأربعاء وقالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “سيتم تأجيل الامتحانات يوم الغد الأربعاء، إلى موعد سيتم تحديدة في وقت لاحق، حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين.” إذ يمتحن طلاب النقل في كافة المؤسسات التعليمية على مستوى البلاد ويجرون الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2023/2024.

وبحسب تصريحات صحفية قال فتحي الحمروني رئيس المجلس البلدي ‎الجميل: “إن التشكيلات موجودة في المدينة منذ فترة واشتباكات اليوم أحرق فيها 15 سيارة وهي نتيجة تراكمات من الخلافات بينها.”

وأكد الحمروني أنهم تواصلوا منذ فترة مع الفريق ‎صلاح النمروش آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، وطلب إرسال قوة للفصل بين التشكيلات المسلحة دون جدوى.

وطالب الحمروني في تصريحاته وزارة الداخلية في حكومة الوحدة ورئاسة الأركان في المنطقة الغربية بالتدخل العاجل لحماية المدنيين.