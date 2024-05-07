هل سيمدّد مجلس الأمن عملية إيريني؟

أخبار ليبيا 24

من المقرّر أن يعقد لمجلس الأمن الدولي جلسةً حول ليبيا خلال شهر مايو الحالي، ستبحثُ فيها الدول الأعضاء إمكانية تمديد تفويض مهمة إيريني؛ لضمان تنفيذ قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا.

وسيتخلل الجلسة إحاطة نصف سنوية سيقدمها المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، لتسليط الضوء على أنشطة المحكمة الدولية ودورها في الملف الليبي.

– إيريني ودورها في مكافحة انتشارالسلاح

وف آخر إحاطةٍ لخان؛ أكد على أهمية التقيد بالقرار المفروض على ليبيا، لما له من دور حيوي في تهيئة البلاد للعملية السياسية والذهاب للانتخابات، وتهيئة المناخ الملائم لها عبر منع انتشار السلاح.

ففي يناير من العام الحالي.. رصدت اعملية إيريني 20 سفينة مشبوهة من أصل 1356 رحلة، فضلاً عن مراقبتها لأكثر من 25 مطارًا ومدرجًا وحوالي 16 ميناءً ومحطة نفطية ذات صلة، وفقَ ما ورد في وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

– إيريني ترصد أكثر من 3 آلاف عملية قبالة سواحل ليبيا

وتعتبرُ عملية إيريني التي أطلقت لأول مرة أواخر مارس من العام 2020؛ هي العملية الوحيدة المخوّلة بتفتيش السفن في المياه الإقيليمة بتفويضٍ من مجلس الأمن الدولي، ففي الفترة الممتدة من أبريل وحتى أكتوبر من العام 2023.. رصدت العملية أكثر من 3 آلاف عملية إتصال مع سفن في المياه الإقليمية قبالة السواحل الليبية.

وتتلخصُ مهام العملية، في مكافحة الاتجار بالأسلحة بطرق غير شرعية، وجمع المعلومات حول عمليات تهريب النفط والوقود، فضلاً عن المساهمة في تعطيل أعمال تهريب البشر عبر البحار.