أهداف القمة الأمنية الفرنسية المرتقبة حول ليبيا

أخبار ليبيا 24

بدأت الأزمة السياسية في ليبيا تستعصي على الحل في الآونة الأخيرة بسبب التدخلات الخارجية الكثيرة، والتي تتخذ مجرى سلبيا للغاية عبر استخدام المزيد من الأساليب الملتوية المرتبطة بالتنافس الأجنبي على السيطرة على مقدرات البلاد.

قمة مرتقبة عن ليبيا دون دعوتها رسمياً

كشف موقع “أفريكا أنتليجنس” الفرنسي، عن أن باريس تستعد لاستضافة قمة أمنية مصغرة تركز على ليبيا، بمشاركة ممثلي الدول العظمى، فيما سيكون على رأس جدول الأعمال خطة إنشاء وحدات عسكرية مشتركة في ليبيا من أجل تأمين حدودها.

وأكد الموقع أن فرنسا تحاول الدفع بخطة لتشكيل الوحدات المشتركة مع رئيسي الأركان العامة الليبية في الشرق والغرب، إلى جانب ضم ضباط من اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، بهدف الوصول إلى جيش ليبي موحد، وطرح برنامج لنزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج للمجموعات المسلحة. هذا، ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الجانب الليبي.

ويرى محللون سياسيون ليبيون، أن فرنسا تحاول عن طريق مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا تمرير هذا المقترح، ولكن هذه المرة دون وجود ممثلين عن الدولة الليبية، واعتبر نشطاء سياسيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه القمة تبحث أمورا تتعلق بمصلحة فرنسا في ليبيا.

رفض ليبي للقمة الفرنسية

يتوافق مسؤولون ليبيون مع محللين سياسيين محليين، على أن فرنسا وفي ظل تخبطها في أفريقيا ولتعويض ما خسرته من النفوذ فيها خلال الأشهر الماضية تعمل على استغلال الأوضاع سواء في ليبيا أو في المنطقة لاستعادة مكانتها المفقودة.

وقالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص، في تصريحات لـ”العربي 21“، إنه “حتى الآن لم تتوافر المعلومات الكافية عن هذه القمة الأمنية في باريس، وما إذا كانت أطراف ليبية عسكرية وسياسية ستشارك فيها، أو طبيعة هذه الوحدات العسكرية المشتركة المقترحة، أو تمركزاتها بالتحديد، ما يجعل التكهن بأهدافها وتداعياتها حاليا، صعبا”.

وأضافت: “لكن بشكل عام، التدخل الدولي في الشؤون الأمنية وإقحام ليبيا في الصراعات الدولية على النفوذ العسكري والجيوسياسي والاقتصادي، سيزيد من حجم الأزمة الداخلية والخارجية للبلاد، وكذلك لأطراف الصراع الليبي التي اتجهت مؤخراً لصراع على التنمية، وابتعدت عن الصراعات العسكرية”.

ورأى محللون سياسيون، أن “فرنسا إحدى الدول التي لها أطماع قديمة وتسعى لتحقيقها، خاصة في جنوب البلاد”. ولفتوا إلى أن “فرنسا تعاني اليوم من فشل سياسي في أفريقيا، وتسعى للاستفادة من حالة الانقسام، وترى أن ليبيا ساحة مناسبة لتحقيق أهدافها”.

الخطة من زاوية أخرى

وأفادت مصادر دبلوماسية، نقلتها وسائل إعلام محلية، عن أن الخطة تتضمن تشكيل الوحدات المشتركة، التي ستجري مناقشتها في باريس، هدفها تضييق الخناق على الوجود التركي والروسي في ليبيا. إذ أن الأمريكيين في المقام الأول يسعون في النهاية الى طرد القوات التركية المنتشرة في الغرب الليبي، وهذا ما يتفق مع رؤية الجيش الليبي وقائده المشير خليفة حفتر، إضافة إلى قوات الفيلق الأفريقي الروسي.

وأضافت المصادر، أنه قد جرى إخطار حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، بالخطة، وأن مصرف ليبيا المركزي على علم بأن الأموال الليبية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات المطبقة على نظام القذافي السابق، سيجري استخدامها من قبل الاتحاد الأوروبي لتمويل عمليات التدريب والدمج وتغطية جميع النفقات المترتبة لتنفيذ الخطة.