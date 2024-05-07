أبرز مشاريع الإعمار والتطوير في سرت

أخبار ليبيا 24

تشهد مدينة سرت هذه الأيام نهضة عمرانية تحت إشراف مباشر من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، ويديرها الجهاز الوطني للتنمية.

الجهاز الوطني للتنمية، المعني بالمشاريع في سرت، قال إن تحالفا لعدد من الشركات المصرية العملاقة زار سرت في وقت سابق بهدف التعاقد على تأسيس وإنشاء الطرق والجسور، وكذلك تخطيط وتوطين الموانئ والمناطق البحرية الحُرة.

أبرز مشاريع سرت

ومن أبرز المشاريع المنفذة والمتعاقد عليها حتى الآن مشروع المنطقة الحرة للميناء وصيانة الطرق وتطويرها وإنشاء سوق السمك وتطوير الملعب البلدي وإنشاء جسرين جديدين (المطار- شارع امراح) وتطوير الفنادق وصيانة الجامعة.

وهذه الأيام تجري أعمال تركيب بلاط الرصيف المحاذي للسياج الجانبي بطريق الكورنيش.

كما شرع الجهاز الوطني للتنمية صيانة الطريق الرابط من جزيرة لميناء وصولاً إلى الحي رقم 3، بما في ذلك غلق الفتحات العشوائية بالرصيف ورصف الأماكن المحددة لوقوف السيارات.

هذا وأنهى الجهاز أعمال المرحلة الأولى من صيانة الملعب البلدي بالمدينة الرياضية، وستشمل المرحلة الثانية تنفيذ مدرجات على كامل الملعب.

وعلاوة على ذلك افتتح الجهاز الوطني للتنمية “مسجد الرباط”، الذي يعد أحد أكبر المساجد في سرت. جاء ذلك بعد استكمال أعمال الصيان، التي تعدت فترتها الثلاثة أشهر، وفقًا للجهاز.

والصيانة شملت مختلف مرافق المسجد، بما في ذلك أعمال التطوير والتوسعة، التي شهدها في جانبي المنارات القرآنية ودورات المياه الملحقة به. كما شملت أعمال الطلاء المميزة، والكثير من التجهيزات التقنية والموكيت.