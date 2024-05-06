وفد عسكري-ليبي يُشارك في قمة القوات البرية الأفريقية

شاركَ عددٌ من المسؤولين العسكريين من أنحاء ليبيا كافة في قمة القوات البرية الأفريقية التي عُقدت في زامبيا، الي رعتهُ رئاسة أركان الجيش الأميركي، بحسبِ ما أعلنته السفارة الأميركية لدى ليبيا

ووفقًا ما نشرته السفارة عبر فيسبوك، شارك في الحدث 750 ممثلاً عن جميع أنحاء أفريقيا والدول الشريكة الأخرى، مشددةً في الوقت ذاته على دعم بلادها للجهود الليبية الرامية لتوحيد المؤسسات العسكرية، بما يُحقق السلام والاستقرار الدائمين، على حد تعبيرها.

الحداد يلتقي باتيلي

وفي سياقٍ ذي صلة، شدّد المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، خلال لقائه رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة منتهية الولاية محمد الحداد؛ على أهميةِ نزع فتيل التوتر من أجل تحقيق الاستقرار والسلام.

وبحسبِ رئاسة الأركان، حضر اللقاء الذي عُقد في طرابلس نائبة رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري وأعضاء البعثة.

لقاء الرجمة

وفي الأثناء، بحثُ القائد العام للجيش الوطني، المشير خلفية حفتر مع باتيلي وخوري، في الرجمة آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية، والتأكيد على أهمية الدفع بعجلة الانتخابات، بما يحقق تطلعات ورغبات الليبيين.

بدوره أثنى المشير حفتر على جهود باتيلي طيلة فترة رئاسته للبعثة الأممية في ليبيا، بحسب ما أكده بيان القيادة العامة للجيش الوطني.