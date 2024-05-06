نصية: حل الأزمة في ليبيا يبدأ من تشكيل حكومة موحدة

قال عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب، إن حل الأزمة في ليبيا يبدأ من تشكيل حكومة موحدة أولاً، محذرا من محاولة تعديل القوانين الانتخاببية، لافتا إلى أنها ستشكل خطورة وستؤدي إلى غياب التوافق.

وأوضح نصية في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن ما توصلت إليه لجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة “6+6” هو الحد الأدنى من الاتفاق، مشيرا إلى أن إعادة فتح القوانين مرة أخرى قد لا يفضي إلى شيء ولا ينتهي إلى شيء.

وأضاف نصية أن المضي في تشكيل حكومة موحدة وفقا لخارطة الطريق بين النواب والدولة أمر ضروري، لافتا إلى أهمية تشكيل لجنة أو فريق يضم كل أطراف الصراع للحوار حول 4 قضايا أساسية، عقب الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

أشار نصية إلى أنه في حال الوصول إلى توافق بين الليبيين بشأن 4 قضايا أساسية فيمكن إجراء الانتخابات بكل يسر، موضحا أن القضية الأولى هي منصب رئيس الجمهورية، والثانية قضية السلاح، والثالثة الحكم المحلي وإدارة الدخل الليبي، والرابعة قضية المواطنة.

وشدد نصة على ضرورة تشكيل حكومة موحدة الأن تتبنى الإشراف على الحوار الوطني خلال فترة زمنية محددة، لافتا إلى أن هذه الخطوات ستصل بـ ليبيا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية سلسة، محذرا من تكرار نفس التجربة وتوقع الوصول لنتائج مختلفة.