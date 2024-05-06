من بينها توريد “مصاصات وبريوش”.. مصرف ليبيا المركزي يكشف تفاصيل الاعتمادات بالنقد الأجنبي في إبريل

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كشف مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات لتوريد بضائع من خارج ليبيا خلال الفترة من 04 إلى 25 إبريل الماضي.

وبلغت طلبات الاعتمادات 1038 اعتمادًا مستنديًّا لشركات أغلبها متخصصة في استيراد المواد الغذائية والأدوية. ويقدر إجمالي الاعتمادات بـ 200 مليون دولار أمريكي.

وقال المصرف المركزي: “إن تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية نفّذ خلال الفترة من 2024/04/04 حتى 2024/04/25، وذلك استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2/2024) المؤرّخ في 2024/02/01 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي وإيماءً إلى الفقرة رقم (6) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات”.

ومن بين طلبات فتح الاعتمادات طلب توريد “بريوش” بقيمة 117.2 ألف يورو وطلب توريد “أرجل دجاج” بأكثر من 2.8 مليون دولار أمريكي وطلب توريد “مصاصات” بقيمة 160.3 ألف دولار أمريكي.

مصرف ليبيا المركزي وضوابط النقد الأجنبي

يأتي ذلك، بينما أعلن مصرف ليبيا المركزي في فبراير الماضي عن ضوابط لشراء النقد الأجنبي بغرض فتح الاعتمادات المستندية، شاملة تحديد سقف أعلى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي والتجاري والصناعي.

وشملت الضوابط منح المصارف صلاحية البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لجميع السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانونًا، شريطة توافر رمز مصرفي “CBL” ساري المفعول، مع بذل المصارف العناية الواجبة للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي، وعدم وجود أية أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في الإجراءات.