العقوري لسفير الاتحاد الأوروبي: يجب خروج القوات الأجنبية.. وأمن أوروبا مرتبط باستقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكّد يوسف العقوري رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب لسفير بعثة الاتحاد الأوروبي نيكولا اورلاندو ضرورة خروج القوات الأجنبية والمترزقة من ليبيا، مشيرًا إلى أن أمن أوروبا مرتبط بشكل وثيق مع استقرار ليبيا.

جاء ذلك في أثناء لقاء الجانبين، اليوم الاثنين في بنغازي، وفق تصريح عبدالله بليحق المتحدث باسم البرلمان.

بليحق قال في تصريح، إن العقوري وأورلاندو ناقشا آخر التطورات السياسية في وبرامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم.

وأضاف، أن العقوري أكّد أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار، مؤكّدًا أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين أمن واستقرار ليبيا وأوروبا.

خروج القوات الأجنبية من ليبيا

وشدد العقوري لمبعوث الاتحاد الأوروبي على موقف مجلس النواب بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية لتحقيق الاستقرار البلاد، وفق تصريح المتحدث.

وقال بليحق، إن العقوري طالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من التنسيق حول برامج الدعم من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها، مجددًا اهتمام لجنة الخارجية ببرامج بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم تأمين الحدود.

وحول ملف الهجرة غير الشرعية، قال بليحق، إن العقوري أكد على ضرورة التنسيق المشترك لمواجهة تدفقات الهجرة غير المسبوقة، والتي أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا للجميع.

وأضاف، أن الجانبان أكّدا على استمرار التنسيق والتعاون، مشيرًا إلى أن العقوري قدّم دعوةً لسفراء دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي لحضور المؤتمر الأفريقي-الأوروبي بشأن الهجرة، والذي ستعقده الحكومة الليبية في نهاية شهر مايو الجاري في بنغازي.