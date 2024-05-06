غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في الجنوب الشرقي تعقد الجمع الأول

عقدت غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في الجنوب الشرقي المشكلة بقرار وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، الاثنين، في مدينة الكفرة الجمع العام الأول للقوة العمومية التي تضم عدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وخلال الجمع العام خاطب اللواء صلاح هويدي رئيس غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في الجنوب الشرقي ـ رئيس جهاز البحث الجنائي قوات الغرفة بتعليماته القاضية بضرورة الضبط والربط، وتنفيذ المهام المنوط بهم، والخطة الأمنية، لضبط الأمن في المنطقة ومكافحة الظواهر السلبية، وفقاً لقرار إنشائها.

وباشرت غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة بنشر دورياتها في كافة الطرق الرئيسية، ومداخل ومخارج المدينة، وأصدر هويدي تعليماتة بإزالة ومسح المباني التي تستخدم كسجون سريه وتهريب البشر، تنفيذ أوامر الضبط والإحضار فيمن صدرت بحقهم أوامر قبض من جهات الإختصاص، وإزالة كافة المباني العشوائية بمدينة الكفرة.