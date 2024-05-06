ساعة شركة آبل مدعّمة بتقنية AFib لقياس الرجفان الأذيني للقلب

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حازت ساعة شركة آبل الأمريكية على واحدة من أهم الشهادات الطبية من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بفضل ميزة AFib لقياس الرجفان الأذيني، المدعومة من الساعة، إذ تعتبر نتائج AFib التي تقدمها ساعة ابل موثوقة ويُمكن الاعتماد عليها بدلاً من الاكتفاء بها كمجرد نتائج إرشادية.

عن مرض الرجفان الأريني

وعن الحالة AFIb التي تعمل عليها ساعة ابل بتقديم فحوصات طبية دقيقة؛ علمياً هي حالة قلبية خطيرة تُعرف باسم “الرجفان الأذيني” والتي تُعبر عن أنماطًا غير طبيعية لضربات القلب.وتحدث ظاهرة الرجفان الأذيني لمرضى القلب بسبب الانقباضات غير المنتظمة والتي قد تصل في أسوأ الحالات إلى أكثر من 400 نبضة في الدقيقة الواحدة.

وفي رحلة الحصول على الاعتماد الكلي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكي، حازت آبل على العديد من الشهادات التنظيمية قبل اعتماد هذه الميزة في ساعتها العام الماضي إذ طرحت شركة ابل ميزة AFib في ساعة ابل الذكية لأول مرة في عام 2023؛ بعد تأكد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أن الساعة الذكية آمنة للمرضى وأن نتائجها قادرة على مراقبة الحالة الطبية الحرجة، وتقديم نتائج عالية الدقة قريبة من أجهزة المراقبة الطبية المستخدمة في المجال الطبي “بنسبة كبيرة جدًا.

والجدير بذكره أن هذه الميزة ليست حصرية لساعة ابل الذكية؛ بل هناك أيضًا ساعات Galaxy Watch وساعة Google Pixel Watch والعديد من طرازات Fitbit التي تقدم ميزات مكافئة تمامًا لميزة الكشف عن حالة الرجفان الأذيني.