داخلية الدبيبة: لجنة إعادة تفعيل معبر رأس اجدير باشرت عملها

باشرتْ اللجنة الأمنية المشكلة لإعادة تفعيل العمل في معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، العمل في المعبر.

وزارة الداخلية في حكومة الوحدة منتهية الولاية، قالت إن اللجنة باشرتْ مهامها برئاسة رئيس جهاز المباحث الجنائية وعضوية مدير إدارة المرور والتراخيص ومدير المنفذ ورئيس رقابة الجوازات بالمنفذ.

وجرى استئناف وتيرة العمل في منفذ رأس اجدير الحدودي بعد إتمام أعمال الصيانة وفقًا للمعايير الدولية للمعابر البرية، وتأكيد الدولتين على الالتزام بالتشريعات والقوانين الرامية لمكافحة التهريب، فضلاً عن التقيد بآليات وضوابط نقل المسافرين والبضائع.

– شلل الحركة التجارية في بن قردان

وفي أواخر مارس، أقدمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية على إغلاق معبر رأس جدير الحدودي في مدينة بن قردان، على خلفية هجوم مجموعاتٍ مسلحة على تمركزات القوى الأمنية في المنفذ، الأمر الذي شل حركة مئات شحنات نقل البضائع والسلع المتنوعة، وإغلاق التجار لمحلاتهم المحادية للطريق الحدودية، مما أثر على التجارة البينية بين البلدين.

وبحسبِ مركز النهوض بالصادرات التونسية، احتلتْ ليبيا خلال الربع الأول من العام 2024، المرتبة الأولى عربيًا والخامسة عالميًا من حيث مستوردي المنتجات التونسية.

وبين العامين 2021 -2022، حقق حجم التجارة البينية بين البلدين تطورًا ملحوظًا مسجلاً 972 مليون دولار، بينما تجاوز حجم التجارة خلال العام الماضي حاجز المليار دولار، ووفقًا للمركز التونسي، تطمح تونس لزيادة صادرتها إلى ليبيا بواقع 1.6 مليار دولار سنويًا بحلول العام 2025.