خلال 20 يومًا… المركزي يفتح أكثر من ألف اعتماد مستندي

فتحَ مصرف ليبيا المركزي، 1038 اعتمادًا مستنديًّا لشركات تجارية متخصصة في استيراد المواد الغذائية والأدوية، والأثاث المنزلي، والإعمار والمقاولات، وقطع غيار السيارات وغيرها، وذلك خلال الفترة الممتدة من الرابع وحتى الــ25 من ابريل الماضي.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أصدر في فبراير الماضي، ضوابط تنظيم شراء النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية، بلغ مجموع الضوابط 19 ضابطًا، من بينها تحديد سقف أعلى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي والتجاري والصناعي، وفق بيانات مصرف المركزي.

وضع الاقتصاد والسياسة النقدية

ويعقد المصرف المركزي مباحثات مع صندوق النقد الدولي، حول الأوضاعِ المالية والنقدية في ليبيا؛ إذ يتباحث الطرفان آليات تحقيق الاستدامة المالية، وتطوير البنى التحتية للرقابة المصرفية، بالإضافة إلى متابعة وضعية ميزان المدفوعات والاحتياطات من النقدِ الأجنبي.

كما تابعت المشاورات وضع القطاع المصرفي، وخطط المركزي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطط التوسع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.

الدينار يسجل مستويات متدنية

أما عن سعر صرف الدولار وقيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، فقد سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق السوداء انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات ظهيرة الإثنين، مسجلاً 7.20 دنانير للدولار الواحد.

ومنذ أغسطس الماضي، شهد سعر صرف الدولار أمام الدينار ارتفاعًا غير مسبوق، إذ قفز من مستوي 5.15 دنانير إلى 7.90 دنانير