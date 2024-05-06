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حمّاد لـ جاكوسو: أخذنا على عاتقنا بوجيهات المشير حفتر المصالحة الوطنية وإعمار ليبيا

6 مايو، 2024 10:43 م
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حمّاد لـ جاكوسو: أخذنا على عاتقنا بوجيهات المشير حفتر المصالحة الوطنية وإعمار ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكّد أسامة حمّاد لوزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج جان كلود جاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى حول الشأن الليبي، أن الحكومة الليبية أخذت على عاتقها المصالحة الوطنية بين الليبيين وإعادة الإعمار بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة وتوجيهات المشير حفتر.

وأطلع حمّاد جاكوسو إلى زيارات رئاسة الحكومة لعدد من المدن في الجنوب والجنوب الشرقي، ومنها مرزق والكفرة، بشأن المصالحة الوطنية.

وأكّد، أن الحكومة وبرعاية من القيادة العامة تكفّلت بجبر الضرر والتعويضات وإعلان المصالحة في هذه المدن والمناطق، وأيضا دعم مجموعة من بلديات المنطقة الغربية المتكونة من 67 بلدية، مجددًا دعمه التام للاتحاد الأفريقي ولجهوده المبذولة في هذا الملف الهام.

حمّاد لـ جاكوسو: أخذنا على عاتقنا بوجيهات المشير حفتر المصالحة الوطنية وإعمار ليبيا

حمّاد يشيد بالاتحاد الأفريقي

وبحث رئيس الحكومة مع الوزير الكنغولي عدد من الملفات في مقدمتها ملف المصالحة، إذ أشاد حمّاد بدور مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجمهورية الكونغو، في البحث عن حل شامل للأزمة الليبية، لاسيما ملف المصالحة الوطنية، الذي سيؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام في ليبيا.

من جانبه، أطلع جاكوسو حمّاد على زياراته للمنطقة الغربية ولقائه بعدد من مسؤوليها، والجهود المبذولة من الاتحاد الأفريقي في عقد اللقاءات الشاملة مع زعماء الدول، من أجل توحيد وجهات النظر في ملف المصالحة في ليبيا الأطراف الليبية كافة.

كما أكد الوزير الكونغولي على الدور الهام الذي تلعبه القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية والحكومة الليبية في ملف المصالحة الشاملة.

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6 مايو، 2024 10:43 م
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