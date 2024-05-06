تحرير 109 مهاجرين من يد عصابة إجرامية في الكفرة

أخبار ليبيا 24

حررت غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في الجنوب الشرقي عدد 109 مهاجرين غير نظامي حاملي لجنسيات أفريقية كانوا محتجزين في أحد المواقع التي تتخذها إحدى العصابات الاجرامية وكراً لها في مدينة الكفرة

في تصريح لأخبار ليبيا 24، قال وليد العرفي مسؤول مكتب الإعلام بجهاز البحث الجنائي اليوم الإثنين، “ جرى إنقاذ عشرة مصابين بسبب التعذيب داخل موقع الاحتجاز من قبل الخاطفين، وإصاباتهم متفاوتة في خطورتها، إذ طالبت العصابة بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وأوضح العرفي، أن قوة الغرفة الأمنية المشتركة، “قامت بمداهمة الوكر الذي كانت تلك العصابة تتخذه مقراً لتنفيذ اعمالها الإجرامية، مشيراً إلى أن المحتجزين بينهم 39 امرأة و 58 رجل وطفلان.

وشكلت غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة بقرار وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة رقم (203) لسنة 2024م برئاسة اللواء صلاح هويدي، إذ كُلّفت الغرفة بمهام الضبط الإداري داخل مدن ومناطق الجنوب الشرقي والحفاظ على النظام العام وضبط المطلوبين والمهربين

غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة

وتتكون الغرفة من رئيس جهاز البحث الجنائي، آمر كتيبة سبل السلام، مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، ورئيس فرع جهاز دعم المديريات بالمنطقة الشرقية، ومديري أمن الكفرة وربيانة وتازربو، ورئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الكفرة، مديري فرعي جهاز المخابرات العامة والأمن الداخلي الكفرة، ومدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع الكفرة.

يهدف عمل غرفة الطوارئ الأمنية على استقرار الأمن في منطقة الجنوب الشرقي، خصوصا مع وجود أزمة المهاجرين السودانيين في الكفرة، والمخاطر الأمنية والصحية.