تحذيرات من بدء إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في رفح

أخبار ليبيا 24

بعد التهديدات المستمرة للجيش الإسرائيلي باجتياح رفح آخر منطقة آمنة في قطاع غزة، وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، “من بدء إسرائيل ارتكاب جريمة إبادة جماعية في رفح.”

وبحسب ما جاء في تصريحات أبو ردينة أن الولايات المتحدة الأمريكية، هي من تشجع في إسرائيل على استمرار المجازر الجماعية بغزة، غير مبالين بالمجتمع الدولي ومطالبته بوقف الحرب، إذ قال: “الإدارة الأميركية التي توفر الدعم المالي والعسكري لإسرائيل، وتقف بوجه المجتمع الدولي لتمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان، هي التي تشجع نتنياهو وقادته بالاستمرار بمجازرهم ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية، كما يحدث في محافظة طولكرم ومخيماتها.”

حياة أكثر من مليون إنسان بخطر في رفح

محذرا بشدة من خطورة الوضح في رفح، إذ حياة أكثر من 1.5 مليون إنسان بخطر بسبب تهديدات لإجتياح المنطقة.

وأكد أبو ردينة “أن المنطقة بأسرها لن تنعم بالسلام والأمن إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.”

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم “إن الجيش الإسرائيلي يطالب الموجودين ببعض مناطق رفح بالإجلاء إلى خان يونس” وحذر من العودة إلى الشمال، أو الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي، ومن الرجوع شمالاً من وادي غزة، إذ يتم استهداف المواطنين بشكل مباشر، مشدداً على أن مدينة غزة ما زالت منطقة “قتال خطيرة”. وقال: “من أجل سلامتكم يناشدكم الجيش الإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي”، مشيراً إلى أن النداء موجه إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وبالأحياء: السلام الجنينة وتبة زراع والبيوك في منطقة رفح.