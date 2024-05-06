بعد تركيا.. رحلات الخطوط القطرية والأردنية تعود إلى ليبيا

كشفَ محمد الشهوبي، وزير المواصلات بحكومة الوحدة، أن الخطوط الجوية الأردنية والقطرية ستستأنف رحلاتهما من وإلى ليبيا خلال الشهر الحاليّ، مشيرًا إلى أن المباحثات مستمرة مع الخطوط السعودية لعودة الرحلات من وإلى ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء الشهوبي مع رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، حيثُ تابعَ الطرفان الجدول الزمني لتنفيذ محطة الركاب بمطار طرابلس الدولي، وآخر مستجدات أعمال مشروع تنفيذ المطار.

بدوره، دعا الدبيبة مصلحة الطيران المدني للتواصل مع المنظمات والدول المعنية برفع الحظر عن الأجواء الليبية، والتنسيق لافتتاح وجهات طيرات دولية جديدة.

وعلى الصعيد المحلي.. شدّد الدبيبة على أهمية توفير التجهيزات المطلوبة للمطارات المحلية وفقَ معايير ومتطلبات مصلحة الطيران؛ مما يضمن انسيابية التنقل للمواطنين بين المدن الليبية.

وفي مارس الماضي.. أعلن الدبيبة في تدوينة عبر منصة X استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها من وإلى ليبيا، وذلك بعد انقطاع دام 10 أعوام، معتبرًا أن استئناف الخطوط التركية رحلاتها إلى ليبيا «مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات» على حد تعبيره.

وسبق ذلك عودة الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات، لتكون إيطاليا الثانية بعد مالطا التي يربطها خط جوي مباشر مع ليبيا، رغم الحظر المفروض على ليبيا منذ 2014.

وقالت حكومة الوحدة منتهية الولاية آنذاك، أن هذه الخطوة تأتي ضمن «جهودها لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي»