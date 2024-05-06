أخبار محليةأخبار دوليةالأخبارليبيا

بعد تركيا.. رحلات الخطوط القطرية والأردنية تعود إلى ليبيا

رحلات دولية من وإلى ليبيا

6 مايو، 2024 12:37 م
0 0
بعد تركيا.. رحلات الخطوط القطرية والأردنية تعود إلى ليبيا
الرحلات الجوية

أخبار ليبيا 24

كشفَ محمد الشهوبي، وزير المواصلات بحكومة الوحدة، أن الخطوط الجوية الأردنية والقطرية ستستأنف رحلاتهما من وإلى ليبيا خلال الشهر الحاليّ، مشيرًا إلى أن المباحثات مستمرة مع الخطوط السعودية لعودة الرحلات من وإلى ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء الشهوبي مع رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، حيثُ تابعَ الطرفان الجدول الزمني لتنفيذ محطة الركاب بمطار طرابلس الدولي، وآخر مستجدات أعمال مشروع تنفيذ المطار.

بدوره، دعا الدبيبة مصلحة الطيران المدني للتواصل مع المنظمات والدول المعنية برفع الحظر عن الأجواء الليبية، والتنسيق لافتتاح وجهات طيرات دولية جديدة.

وعلى الصعيد المحلي.. شدّد الدبيبة على أهمية توفير التجهيزات المطلوبة للمطارات المحلية وفقَ معايير ومتطلبات مصلحة الطيران؛ مما يضمن انسيابية التنقل للمواطنين بين المدن الليبية.

وفي مارس الماضي.. أعلن الدبيبة في تدوينة عبر منصة X استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها من وإلى ليبيا، وذلك بعد انقطاع دام 10 أعوام، معتبرًا أن استئناف الخطوط التركية رحلاتها إلى ليبيا «مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات» على حد تعبيره.

وسبق ذلك عودة الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات، لتكون إيطاليا الثانية بعد مالطا التي يربطها خط جوي مباشر مع ليبيا، رغم الحظر المفروض على ليبيا منذ 2014.

وقالت حكومة الوحدة منتهية الولاية آنذاك، أن هذه الخطوة تأتي ضمن «جهودها لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي»

6 مايو، 2024 12:37 م
0 0

المزيد من الأخبار

لجنة إعادة تفعيل معبر رأس اجدير

داخلية الدبيبة: لجنة إعادة تفعيل معبر رأس اجدير باشرت عملها

6 مايو، 2024 12:34 م
تكالة

مجلس الدولة يرفض ميزانية الحكومة الليبية «لمخالفتها الاتفاق السياسي»

6 مايو، 2024 10:33 ص
الطقس

أجواء مستقرة ودرجات حرارة معتدلة

6 مايو، 2024 9:41 ص
غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في الجنوب الشرقي تعقد الجمع الأول

غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في الجنوب الشرقي تعقد الجمع الأول

6 مايو، 2024 2:15 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى