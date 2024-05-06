انتخاب رئيس الاتحاد الليبي للسباحة كعضو في الاتحاد الأفريقي

أخبار ليبيا 24

تحصل عصمان القنين رئيس الاتحاد الليبي للسباحة، على عضوية الاتحاد الأفريقي للسباحة، وذلك بعد انتخاب المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد، إذ اُنتخب الدكتور محمد ديوب كرئيس للاتحاد ونائبه المصري ياسر إدريس وأمين الصندوق زهير المفتي وعضوية الليبي عصمان القنين والسوداني طارق دياب.

عقد الاجتماع بالعاصمة الأنغولي لواندا، وعلى هامش بطولة أفريقيا للسباحة، وبحسب بيان الاتحاد الليبي للسباحة “عبر رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين عن شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للألعاب المائية على ثقتهم في انتخابه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد، مؤكدا على أنه سيسعى رفقة زملائه للنهوض بعمل الاتحاد القاري ودعم وإسناد الاتحادات الوطنية في القارة؛ لتطويرها بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة للاتحاد الأفريقي للألعاب المائية”.

البطولة الأفريقية السادسة عشرة

وشارك المنتخب الليبي للسباحة في البطولة الأفريقية السادسة عشرة، بوفد رياضي مكون من 9 أفراد من بينهم 7 سباحين ويرافقهم المدرب علي عبدالله المحرم ورئيس الاتحاد الليبي للألعاب المائية عصمان محمد القنين، حضر المنتخب عملية انتخاب الاتحاد الأفريقي وفوز القنين بعضوية الاتحاد.

وشارك المنتخب أيضاً في سباقات التتابع 4×100حرة، يوسف أشرف ومحمد قطاط ومحمد ساسي ومعاذ المعلول، ويشارك أيضاً في سباق 4×100 تتابع متنوع يوسف أشرف ومالك ساسي وأنس قنيدي ومحمد ساسي.

وفي سياق آخر، افتتح القنين مسبح نادي توباكتس بمدينة مصراتة في شهر أبريل الماضي؛ بعد أن أجريت له أعمال الصيانة الكاملة من تطوير وتوسعة، وأكد القنين في كلمة الافتتاح “سيكون نادي توباكتس مركز لتدريب المنتخبات للمشاركات الخارجية”.