المنفي يتلقى دعوة السفير السويسري لقمة السلام حول أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

زار السفير السويسرى لدى ليبيا جوزيف فيليب محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وسلّمه دعوة رسمية من من رئيسة الاتحاد السويسري، فيولا أمهيرد، لحضور قمة (السلام حول أوكرانيا) المقرر عقدها بجنيف في منتصف يونيو المقبل، وجرت الزيارة بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس اليوم الإثنين، بحسب بيان المكتب الإعلامي للرئاسي.

وصرحت الحكومة السويسرية في فبراير الماضي عن رغبتها لعقد قمة حول أوكرانيا في منتصف يونيو، ستضم القمة ما بين 80 إلى 100 دولة، وتأتي هذه المبادرة السويسرية بناء على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، للرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد بتنظيم قمة السلام، وسط مساع دولية لتهدئة الأوضاع العسكرية في المنطقة.

ووفقا لتصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أوضحت أن روسيا لا تعتزم المشاركة في هذا المؤتمر حتى لو دعيت إليه.

الحرب في أوكرانيا والتصعيد الروسي

وأثارت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلق المجتمع الدولي، الذي يعمل على الضغط على بوتين بإنهاء الحرب على كوريا، إذ صرح بأن روسيا ستعمل في القريب على إجراء مناورات نووية تشارك فيها القوات المنتشرة في أوكرانيا، كرد له على التهديدات الغربية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم “خلال المناورات، سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات استعدادا لاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.”

ومن الواضح أن الحكومة الروسية تتخذ موقفاً قوياً ومعادياً للسياسات الأوروبية الأمريكية، إذ صرح

سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، ريجوري ماشكوف، اليوم، “إن خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ستؤدي حتما إلى سباق تسلح صاروخي، وستضطر روسيا إلى الرد على التهديدات الجديدة للأمن واتخاذ تدابير لضمانه، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، في مجال الردع النووي.”