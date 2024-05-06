المسوري: تكالة قابل للخطف الذهني والسياسي بشكل لافت

قال صفوان المسوري، عضو مجلس الدولة، إن محمد تكالة رئيس المجلس الاستشاري، مستعد ذهنيا للخطف السياسي بشكل لافت.

وأوضح المسوري في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن تكالة أبدى حالة من التوافق مع مجلس النواب، وظهر بشكل يوحي بأنه حريص على التقارب، لافتا إلى أن رئيس مجلس الدولة يرفض اليوم كل شيء وحتى ما يُجاوز صلاحياته من الأساس.

وأضاف المسوري أن معارضة مجلس النواب على طول الخط سلوك مُتعمد لاستعدائه، لافتا إلى أن رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة يتعمد انتهاج مسار يعيد حالة الاستقطاب ووأد محاولات استعادة ملكية العملية السياسية وتقليص هامش التدخل الخارجي.

وشدد عضو مجلس الدولة، على أن تكالة ينفذ أجندة الجهات الداعمة له، والتي تنمو وتترعرع على الانقسام وتتغذى على استمرار حالة التشظي.

وكان مجلس الدولة، قد صوت على رفض قانون الميزانية الذي أقره مجلس النواب والمقدم من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بسبب ما وصفه بـ مخالفتها لعدة بنود، إضافة إلى مخالفة القرار الصادر بشأنها للاتفاق السياسي، معتبرا أن تنفيذ قانون هذه الميزانية سيُسبب إشكاليات مالية كبيرة، وتشوها في الإنفاق، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على دعم لجنة الترتيبات المالية المُشكلة بقرار من الرئاسي على أن تتولى وضع ترتيبات مالية للإنفاق.

كما صوت مجلس الدولة برفض مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي، لافتا إلى وجود قانون سابق بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.