اللافي: تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية شرط أساسي للمصالحة

أكدَ النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي على أهميةِ تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية؛ لتحقيق المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين، جان كلود جاكوسو؛ إذ بحث الطرفان في طرابلس التحديات التي أدتْ إلى تأجيل انعقاد المؤتمر الوطني الجامع في موعده.

اللافي؛ اعتبر أن المجلس الرئاسي هو المظلة الشرعية لمشروع المصالحة الوطنية، مشدّدًا على أهمية دور مفوضية الاتحاد الإفريقي، وجمهورية الكونغو، في الوصول إلى حلٍ شامل في ليبيا، ودعم مسار المصالحة الوطنية، بحسبِ ما نقله المكتب الإعلامي للمجلس.

من جهتهِ، دعا المسؤول الكونغولي الأطراف الليبية إلى التغلب على الخلافات، وبحث أسباب تعثر جهود المصالحة، وإنجاز استحقاق المؤتمر الوطني الجامع، من خلال بناء الثقة من جديد، دون إقصاء أي طرف، بحسب المجلس.

دور الحكومة الليبية في المصالحة

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد إن حكومته تعمل على تذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها المدينة وتسريع عملية عودة سكان مرزق إليها، مؤكدًا أن مدينة مرزق بكافة تركيبتها الاجتماعية حققت المصالحة الوطنية الحقيقية دون متاجرة وأن أبناء الوطن الواحد قادرون على لم شملهم وتضميد جراحهم بأنفسهم بعيداً عن أيدي العابثين، على حد تعبيره.