الزادمة يوحد جهود وزارتي الزراعة والبيئة بالحكومة الليبية

أخبار ليبيا 24

ضمن متابعة عمل القطاعات الحكومية اجتمع المهندس، سالم الزادمة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية مع يونس بوحسن وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية ، و محمد عبدالحفيظ زائد وزير البيئة بالحكومة الليبية، حيث استعرض الوزيران أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الوزارتين، وعرض أفضل السبل للتنسيق المشترك بينهما في توفير احتياجات المزارعين، ومربي الحيوانات بما يحقق تقديم الخدمات والدعم اللازم لهم.

واستقبل الزادمة الوزيرين بديوان مجلس رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي اليوم الإثنين، إذ تناقش المجتمعون حول أوضاع المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى حل مشكلة توفير الأعلاف عن طريق دعم الفلاحين وذلك بشراء المحاصيل الزراعية من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، لاسيما مع اقتراب موعد عيد الأضحى.

تشبيك وتوطيد التعاون بين الوزارتين

كما تباحث الزادمة حول سبل التعاون بين الوزارتين، والتنسيق المشترك لتوفير الأمصال واللقاحات الخاصة بالأمراض الحيوانية كالحمى القلاعية وغيرها من الأمراض، كذلك توفير المبيدات والأدوية الزراعية الخاصة بالقضاء على الحشرات التي تسبب في انتشار الأوبئة بين الأشجار المثمرة، والعمل على توفيرها بما يتناسب والاشتراطات الموضوعة من وزارة البيئة من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية.

ومن ضمن الملفات التي تناقش حولها المجتمعون، كيفية تقديم الدعم اللازم للفلاحين الواقعة مزارعهم في المناطق المتضررة جراء تقلبات الأحوال الجوية في هذه المناطق، خاصة مع التغير المناخي الذي تشهده البلاد وكثرة العواصف الرملية في فصل الصيف، الأمر الذي يضر بالمحصولات الزراعية بشكل مباشر وخطير.