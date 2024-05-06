الدبيبة يبرم عددا من الاتفاقيات مع الوفد البحريني

اخبار ليبيا 24

بعد أن استقبل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الوفد البحريني صباح اليوم الإثنين، اجتمع عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية مع الوفد لإبرام مذكرات تفاهم في مختلف المجالات بين البلدين، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وناقش الدبيبة خلال لقائه مع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني والوفد المصاحب له، سبل تفعيل اللجنة العليا الليبية – البحرينية المتوقفة منذ عام 2009، وإعادة مد جسور التعاون بين البلدين لاسيما،أن هذه الزيارة لرئيس الدبلوماسية البحرينية إلى ليبيا هي الأولى منذ سنوات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس لحكومة الدبيبة أنه أشاد في بداية اللقاء بموقف البحرين الإيجابي تجاه الملف الليبي ودعمها للاستقرار في ليبيا، متمنياً النجاح للقمة العربية الـ35 المُزمع انعقادها في منتصف مايو الجاري، مشيدا بتركيزها حول الأوضاع في غزة.

وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، والمُكلف بتسيير ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور.

المنفي يستقبل الوفد البحريني

وخلال لقاء المنفي مع الوفد البحريني اليوم، استعرض وزير الخارجية البحريني رئيس المجلس الرئاسي جدول أعمال القمة الـ(35) لرؤساء وملوك وأمراء الدول العربية المزمع عقدها منتصف الشهر الجاري بالبحرين.

وتتخذ البحرين حكومة وشعباً مواقف داعمة لحل الأزمة السياسية الليبية بجهود وطنية خالصة، إذ أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن “ترحيب المملكة بنتائج اجتماع القاهرة، واتفاقهم على وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، وتوحيد المناصب السيادية، والتوافق على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق.”