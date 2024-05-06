الإدريسي: “جاهزية صالة ركاب مطار طرابلس في نهاية ديسمبر 2024”

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عملية إعادة إنشاء وتهيئة مطار طرابلس الدولي، الذي دُمر في حرب المطار عام 2014 تعاقبت الحكومات لإعادته للحياة، وفي تصريحات صحفية جديدة، قال وسام الإدريسي وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، “جاهزية صالة ركاب مطار طرابلس العالمي في نهاية ديسمبر من العام الجاري.”

وأوضح في تصريحاته أن الصالة ستسع لعدد 4.5 مليون راكب، في الوقت الذي لا يستطيع فيه مطار معيتيقة من استيعاب هذا العدد حتى مع أعمال الصيانة والتوسعة.إذ تصل مساحة المحطة 30 ألف متر مربع، مقسمة إلى صالة ركاب دولية وأخرى محلية، بالإضافة إلى صيانة وتطوير موقف السيارات القديم، وإنشاء موقف جديد للسيارات بسعة 1800 مركبة آلية، بإشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

مطار طرابلس الدولي وجهة للخطوط العالمية

وأكد الإدريسي، أن المطار سيكون وجهة لشركات الطيران العالمية، إذ تم الاتفاق مع الخطوط القطرية لعودة رحلاتها مباشرة من وإلى ليبيا، وأعلن عن قرب موعد تدشين أولى الرحلات.

وأكد ائتلاف شركات (إينياس الإيطالي) التزامه بالجدول الزمني للانتهاء من أعماله في مطار طرابلس الدولي، وتشمل تصميم وإنشاء محطة ركاب، خلال لقاء تقابلي بين ممثلي الائتلاف ووزير المواصلات محمد الشهوبي، على هامش زيارة عبدالحميد الدبيبية رئيس الحكومة منتهية الولاية، لروما في يونيو من العام الماضي.

وفي تصريحات صحفية سابقة قال السفير الإيطالي لدى ليبيا، غوزيبي بوتشينو أن المطار “سيكون قادرًا على خدمة أكثر من 6.5 مليون مسافر سنويًا، وسيمثل جسرًا لليبيا إلى البحر الأبيض المتوسط والعالم” وذلك في زيارة تفقدية مع وفد الشركة الإيطالية إينياس المنفذة لمشروع إعادة إعمار المطار.