أجواء مستقرة ودرجات حرارة معتدلة

أخبار ليبيا 24

من المتوقع أن تسود حالة من الاستقرار والاعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد، على أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًا مع مساء اليوم الاثنين، على أغلب مناطق غرب البلاد، وهناك فرصة لهطول الأمطار في مناطق متفرقة من الشمال الغربي.

المركز الوطني للأرصاد الجويّة، توقع في نشرته الدورية أن تكون السماء صافية في المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفار وجبل نفوسة، على أن تبدأ في السحب في الانتشار من مساء يوم غد تصحبها أمطار رعدية خاصة على المناطق الجبلية، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين «26-31م».

وفي المناطق الممتدة من الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد: توقع المركز أن تكون السماء قليلة السحب وأن تتراوح درجات الحرارة مابين «22-27مْ».

طقس معتدل

أما في المناطق الممتدة من الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة: توقع المركز أن تتكاثر السحب الرعدية اليوم الاثنين على مناطق غات وماجاورها مع هطول طفيف للأمطار، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين «32–37م».

وبخصوص مناطق الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: ستكون السماء صافية مع ظهور بعض السُحب، وستتراوح درجات الحرارة مابين «28–33» ومن المتوقع أن تسجل ارتفاعًا تدريجيًا يوم الأربعاء، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ويوم أمس، كانت الأجواء ربيعية معتدلة على أغلب المناطق، مع زيادة الغيوم على مرتفعات الجبل الأخضر وبعض الأماكن في الجنوب الغربي، وفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.