موسكو: نواصل التنسيق بشأن افتتاح قنصلية في بنغازي

قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، إن بلاده تواصل التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تفاصيل افتتاح القنصلية العامة في بنغازي.

وأوضح كينشاك، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن السفارة الروسية في طرابلس استأنفت عملها عام 2023 بعد انقطاع طويل، لافتا إلى أن الخطوة التالية هي افتتاح القنصلية العامة في بنغازي.

وأضاف كينشاك أن عملية الاتفاق على إنشاء بعثة قنصلية روسية جديدة في المنطقة الشرقية لم تكتمل بعد، مشددا على ضرورة العمل بجدية على جميع القضايا بما في ذلك الخدمات اللوجستية والجوانب الأمنية، معتبرا أنه أمرا صعبا للغاية في ظل الواقع الليبي الحالي.

وأشار كينشاك إلى أن ليبيا تزال تعيش ازدواجية فعلية للسلطة، لافتا إلى وجود حكومة الدبيبة منتهية الولاية في المنطقة الغربية، والحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد في المنطقة الشرقية، مشددا على أن هذا الوضع يخلق بعض الصعوبات سواء بالنسبة للعمل الطبيعي للبعثات الدبلوماسية الموجودة في هذا البلد أو لإنشاء بعثات جديدة.

وكان السفير الروسي، حيدر أغانين، قد أعلن في وقت سابق أنه بحث مع المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي، مساء الجمعة في طرابلس، الانسداد الحالي في العملية السياسية الليبية، وسبل تجاوز الأزمة والانقسام في البلاد، معربا عن أسفه لقرار باتيلي تقديم استقالته بشكل مفاجئ، مؤكداً أنه سيكون سعيداً دائماً بلقائه مرة أخرى، إذا واصل باتيلي مسيرته في العلاقات الدولية بصفة وطنية أو دولية.