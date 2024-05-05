عميد بلدية سواني لـ”أخبار ليبيا 24″: تطوير طريق جامعة الجفارة يخفف الازدحام

أخبار ليبيا 24 – خاص

شرعت بلدية سواني بن آدم، بمنطقة ورشفانة، في رصف طريق جامعة الجفارة بمحلة السهلة بالفرع البلدي النجيلة الغربية، لتسهيل حركة المواطنين داخل نطاق البلدية، وذلك ضمن حزمة المشروعات التي أطلقت لإعادة إعمار طرق محلات البلدية.

وقال بن آدم شعبان سويسي، عميد بلدية سواني، في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″، اليوم الأحد، إن هذه الطريق تعتبر حيوية وتربط بين طريق النجيلة الزراعية المؤدية إلى بوابة السهلة، وصولا إلى الطريق المعروفة بطريق الهناشير- السهلة، أمام جامعة الجفارة، وسيكون له كبير الأثر في تخفيف الازدحام وتحقيق انسيابية حركة المرور.

وأوضح “سويسي”، أن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ طريق جامعة الجفارة – النجيلة الزراعية، بدأت بطول 3.50 كم، من أمام جامعة الجفارة في اتجاه الشرق، مرورا بمزارع الفلاحين، والمرحلة الثانية طولها 3.00 كلم، ويتمكن المزارعون بعد ذلك من استخدامها كطريق زراعية حيوية، تربط بين محلات الفرع البلدي النجيلة الغربية، وما بينهما، من أراض زراعية.

خطة تطوير متكاملة

وتابع: “هي طريق بديلة تربط محلة السهلة ومنطقة النجيلة طريق الزراعية، ما يخفف على المواطنين في منطقة ورشفانة، وبهدف حل الاختناقات المرورية، إضافة إلى خدمة القطاع الزراعي، وتحسين الواقع التنموي والاقتصادي لمنطقة السهلة إضافة إلى خدمة قطاع النقل”.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة تطوير بلدية سواني بن آدم، تحت إشراف مكتب المشروعات والمتابعة من قبل المجلس البلدي، وتساهم في تسهيل النقل للمزارعين في محلة السهلة، الذين يواجهون صعوبة للوصول إلى أراضيهم بسبب عدم وجود الطرق المعبدة، خلال عمليات الحرث ونقل المحاصيل، وصعوبة وصول الآليات إلى أراضيهم، ويكون الدعم لقطاع الزراعة أيضا وليس النقل فقط.