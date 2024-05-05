“الحكم دخل العناية”.. شهر مسدسا.. رئيس ناد ليبي يضرب حكم مباراة بدوري الدرجة الأولى

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شهدت مباراة رفيق والترسانة في صرمان بدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم حدثًا مؤسفًا وفضيحة من العيارة الثقيل عقب انتهاء المباراة بفوز فريق الترسانة الضيف بهدفين لهدف.

وبعد إطلاق صافرة النهاية تعرض طاقم تحكيم المباراة للضرب المبرح، ما أدى إلى إصابة حكم المباراة “الجيلاني الحضيري” بإصابات بليغة ودخول لـ “العناية الفائقة”، وفق ما أعلنته لجنة الحكام العام.

كما تعرض مساعدي الحكم “النمر المجبري” و”مهدي سليم “لطفي أبوفتاح الرياحي” للضرب.

وعبّرت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن أسفها واستنكارها الشديد لوقوع هذا الحادث المؤسفة، الذ وقع يوم السبت على أرضية ملعب رفيق.

وقالت اللجنة، إن الاعتداءات من قبل رئيس النادي وجماهيره على حكم المباراة “الجيلاني الحضيري” والطاقم المرافق له تسببت في حدوث أصابات جسيمة أدت إلى دخول الحكم للعناية الفائقة وتحطيم سيارة أحد الحكام المساعدين. وأضافت، أن رئيس نادي رفيق شهر مسدسا على الحكم عقب المباراة.

شطب رئيس نادي رفيق

واستنكرت لجنة الحكام استمرار مسلسل الاعتداءات اللفظية والبدنية والضرب والإرهاب الذي يعيشه الحكم الليبي في أغلب المباريات، مؤكدة تمسكها بالحق القانوني ومحاسبة رئيس النادي الذي قام بإشهار مسدسه على الحكم وضربه بشطبه من سجلات الاتحاد الليبي لكرة القدم.

كما أكّدت اللجنة اعتماد مادة تقضي بإنزال أي ناد تقوم جماهيره أو أحد مسؤوليه بالاعتداء على أي فرد من أفراد طاقم التحكيم إلى الدرجة الأدنى من قبل اللجنة العمومية.

وأعلنت لجنة الحكام توقفها عن تكليف أي طاقم تحكيمي بدوري الدرجة الأولى اعتبارا من تاريخ صدور البيان 04 مايو 2024 إلى حين الاستجابة لمطالبها، ورد الاعتبار ومحاسبة المذنبين وتقديمهم للعدالة.