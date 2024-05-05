ستيفاني خوري تجتمع مع مجلس الدولة تمهيداً لاستلام مهام البعثة الأممية

أخبار ليبيا 24

تمهيداً لبدء مهامها الرسمية كمبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، اجتمعت ستيفاني خوري رفقة المبعوث المستقيل عبدالله باتيلي، مع محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وبحسب بيان الصفحة الرسمية للأعلى، تناقش المجتمعون في مقر المجلس بطرابلس أمس السبت حول “أسباب الأزمة الليبية، والمشاكل التي تؤثر فيها”، وضم الاجتماع أعضاء من المكتب الرئاسي.

وأضاف البيان أن خوري ستباشر خلال الفترة المقبلة مهام رئيس البعثة، حيث «ستطرح رؤيتها ومقترحاتها للوصول إلى توافقات تنهي مرحلة الانقسام».

هل تحل خوري ماعجز عنه باتيلي؟

وفي مهمتها الجديدة بعد أن كانت مستشارة للبعثة، ستعمل خوري على ملف الشؤون السياسية في البعثة الأممية وإدارتها بالإنابة؛ بعد وصولها إلى العاصمة طرابلس قادمة من تونس، حيث ستبدأ مهامها بعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع مختلف الأطراف السياسية والعسكرية والقبائل التي لها دور في المشهد السياسي والاجتماعي، بالإضافة لإجراء زيارات للفرقاء شرقًا وغربًا بوجه خاص في سياق محاولة إحياء الحوار بين أطراف الأزمة بغية تهيئة الأجواء عن طريق الحوار بين أطراف الأزمة لإجراء الانتخابات الموعودة، وهو ما فشل فيه سابقوها، وكان هذا الفشل سبباً رئيسياً في استقالة باتيلي حسب قوله.

وعاد باتيلي إلى ليبيا خلال الأيام الماضية؛ بعد أن قدم آخر احاطة للبعثة الأممية أمام مجلس الأمن في أبريل الماضي، إذ سيسلم مهام البعثة إلى خوري، في ظل اختلاف الآراء حول ما إذا ستقدم الأخيرة مقترحات تساعد حقيقة على حل الأزمة السياسية في البلاد، والوصول للانتخابات.