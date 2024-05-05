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وزيرا الهجرة والخارجية يعقدان سلسلة اجتماعات بشأن المؤتمر الأفريقي-الأوروبي في بنغازي

5 مايو، 2024 2:02 ص
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وزيرا الهجرة والخارجية يعقدان سلسلة اجتماعات بشأن لمؤتمر الأفريقي - الأوروبي في بنغازي

أخبار ليبيا 24

عقد فتحي التباوي وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية وعبدالهادي الحويج وزير الخارجية سلسلة اجتماعات مع اللجان الفرعية استعدادًا لعقد المؤتمر الأفريقي-الأوروبي، حول الهجرة المزمع عقده في مدينة بنغازي نهاية شهر مايو الجاري.

وقالت الحكومة، إن خلال الاجتماعات في بنغازي، والتي ضمت لجان التواصل والأقاليم واللجنة العلمية والسياسية، بحث الوزيرين  عملية تنظيم التسجيل من خلال تسليم لجنة التواصل للقوائم النهائية للمشاركين.

وأضافت، أن اللجان استعرضت تقاريرها أمام الوزيرين بشأن آخر الاستعدادات والمشاركات المنتظرة خلال المؤتمر المرتقب.

مؤتمر بنغازي

وقالت الحكومة، إن الوزيرين شددا على ضرورة تسريع وتيرة العمل، وتكثيف التواصل والتنسيق لإظهار المؤتمر بالشكل الذي يليق بدور الدولة الليبية، وسعيها الحثيث للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وتداعياتها السلبية في ليبيا ودول الجوار ودول حوض المتوسط، وما تتحمله منفردة من أعباء لهذه الظاهرة.

وزيرا الهجرة والخارجية يعقدان سلسلة اجتماعات بشأن لمؤتمر الأفريقي - الأوروبي في بنغازي

وفي اجتماع سابق تعهّد وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بتذليل جميع الصعوبات التي تواجه تنظيم المؤتمر وعمل اللجان التحضيرية.

وفي ختام المؤتمر الأفريقي حول الهجرة ببنغازي في الفترة من 29 إلى 30 يناير 2024، دعا المشاركون الحكومة الليبية، إلى تنسيق المواقف وتوحيد الجهود الأفريقية مجتمعة، من أجل الدفاع عن سياسة، دولية للهجرة تقدم حلولا مبتكرة تحول حركة الهجرة غير النظامية والنظامية إلى تنمية تقوم على المنفعة التنموية، لهذه الدول واحترام سيادتها الوطنية، رافضين لعب دور “الشرطي” للقارة الأوروبية.

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5 مايو، 2024 2:02 ص
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