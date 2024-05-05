انخفاض لأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات يوم الأمس السبت في السوق الموازية؛ إذ وصل سعر الدولار الواحد 7.19 دينار ليبي، عقب تغييرات متتالية لليوم وصلت لـ20 تغييراً في سعره، أما بالنسبة لسعر الدولار لفئة 50 دينار ثبت عند السعر 7.53 دينار.

وثبت سعر اليورو الذي انخفض بدوره ايضاً ليسجل 7.62 دينار، فيما تراجع الجنيه الإسترليني عند 8.70 دينار.

واستقرت أسعار العملات العربية في السوق الموازية، إذ بلغ سعر صرف الدينار التونسي 2.20 دينار بينما استقرت الليرة التركية على سعر 0.23 دينار والجنيه المصري 0.16 دينار فيما بلغ الدينار الأردني 10.50 دينار.

وتراجعت أسعار الذهب متأثرة بهبوط سعر الدولار عالمياً؛ إذ تراجع سعر جرام كسر الذهب عيار 18 ليصل إلى 382 دينار

أسعار العملات في السوق الرسمية

وفي آخر سعر مسجل بالسوق الرسمية بحسب نشرة المصرف المركزي، بلغ متوسط سعر الدولار 4.86 دينار، واليورو 5.20 دينار، والجنيه الإسترليني 6.10 دينار، والليرة التركية 0.15 دينار.

واستقرت أسعار العملات العربية، إذ سجل سعر الريال السعودي 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي 1.32 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي.

وعالمياً انخفض سعر الدولار وكان الأكثر تضررًا بنسبة 1.87% في تعاملات أسواق العملات أمس السبت؛ وذلك نتيجة ضعف عوائد السندات الأميركية بمختلف آجالها.