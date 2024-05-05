أخبار محليةإقتصادالأخبار

انخفاض لأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية

7.19 دينار للدولار الواحد

5 مايو، 2024 8:51 ص
0 1
frame 19

أخبار ليبيا 24

تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات يوم الأمس السبت في السوق الموازية؛ إذ وصل سعر الدولار الواحد 7.19 دينار ليبي، عقب تغييرات متتالية لليوم وصلت لـ20 تغييراً في سعره، أما بالنسبة لسعر الدولار لفئة 50 دينار ثبت عند السعر 7.53 دينار.

وثبت سعر اليورو الذي انخفض بدوره ايضاً ليسجل 7.62 دينار، فيما تراجع الجنيه الإسترليني عند 8.70 دينار.

واستقرت أسعار العملات العربية في السوق الموازية، إذ بلغ سعر صرف الدينار التونسي 2.20 دينار بينما استقرت الليرة التركية على سعر  0.23  دينار والجنيه المصري  0.16 دينار فيما بلغ الدينار الأردني 10.50 دينار.

وتراجعت أسعار الذهب متأثرة بهبوط سعر الدولار عالمياً؛ إذ تراجع سعر جرام كسر الذهب عيار 18 ليصل إلى 382 دينار

أسعار العملات في السوق الرسمية

وفي آخر سعر مسجل بالسوق الرسمية بحسب نشرة المصرف المركزي، بلغ متوسط سعر الدولار 4.86 دينار، واليورو 5.20 دينار، والجنيه الإسترليني 6.10 دينار، والليرة التركية 0.15 دينار.

واستقرت أسعار العملات العربية، إذ سجل سعر الريال السعودي 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي 1.32 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي.

وعالمياً انخفض سعر الدولار وكان الأكثر تضررًا بنسبة 1.87% في تعاملات أسواق العملات أمس السبت؛ وذلك نتيجة ضعف عوائد السندات الأميركية بمختلف آجالها.

 

الوسوم
5 مايو، 2024 8:51 ص
0 1

المزيد من الأخبار

وزيرا الهجرة والخارجية يعقدان سلسلة اجتماعات بشأن لمؤتمر الأفريقي - الأوروبي في بنغازي

وزيرا الهجرة والخارجية يعقدان سلسلة اجتماعات بشأن المؤتمر الأفريقي-الأوروبي في بنغازي

5 مايو، 2024 2:04 ص
تدفق المزيد من قوارب الهجرة إلى إنجلترا رغم تهديد الحكومة بـ"رواندا"

تدفق المزيد من قوارب الهجرة إلى إنجلترا رغم تهديد الحكومة بـ”رواندا”

5 مايو، 2024 1:25 ص
"الحكم دخل العناية".. شهر مسدسا.. رئيس ناد ليبي يضرب حكم مباراة بدوري الدرجة الأولى

“الحكم دخل العناية”.. شهر مسدسا.. رئيس ناد ليبي يضرب حكم مباراة بدوري الدرجة الأولى

5 مايو، 2024 12:59 ص
"من المستحيل التنافس بهذه الطريقة".. تشافي يوبخ لاعبيه بعد الخسارة أمام جيرونا

“من المستحيل التنافس بهذه الطريقة”.. تشافي يوبخ لاعبيه بعد الخسارة أمام جيرونا

4 مايو، 2024 11:31 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى