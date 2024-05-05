الكوني يفتتح فندق أتلانتا أحد الإستثمارات الليبية في غامبيا

أخبار ليبيا 24

افتتح عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، مساء السبت، فندق أتلانتا بالعاصمة الغامبية (بانغول)، وهو أحد الإستثمارات الليبية بالخارج على فئة (5)، وأسهم في استضافة الوفود المشاركة في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في غامبيا.

حضر افتتاح الفندق كل من وزيري السياحة والاقتصاد والاستثمار الغامبيين، وعميد بلدية «بانجول»، ورئيس اتحاد المستثمرين الأتراك في أفريقيا، بحسب بيان نشره المجلس الرئاسي عبر صفحته الرسمية بفيسبوك.

دخل الفندق الذي يطل على المحيط الأطلسي في عملية صيانة كاملة، ليفتتح من جديد لضيوف القمة، إذ سيجرى تشغيل الفندق واستكمال صيانته بالمشاركة مع شركة تركية عالمية متخصصة في تشغيل كبريات الفنادق على مستوى العالم، وفقا لبيان الرئاسي.

وأعلنت الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية في ديسمبر 2017 عن إعادة تشغيل فندقها أتلانتا في بانغول؛ بعد سنوات من الحجز عليه من قِبل الحكومة الغامبية، بعدما شرعت وقتها في أعمال صيانته وتأهيله.

قمة منظمة المؤتمر الإسلامي

وانطلقت الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، يوم الخميس، تحت شعار “تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة”، إذ يشارك موسى الكوني النائب بالمجلس الرئاسي، كوفد عن الحكومة الليبية منتهية الولاية.

وتنعقد قمة المؤتمر الإسلامي الخامسة عشرة في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة جرائم العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة؛ واستمرار للإبادة الجماعية لأهالي غزة؛ إذ شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للمنظمة.