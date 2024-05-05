الكوني يجتمع بالوزير الأول للجزائر في غامبيا.. وناقشا “المصالحة”

أخبار ليبيا 24

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد، بالوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ندير العرباوي؛ لبحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في عديد المجالات، على هامش مشاركته في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الـ15 في غامبيا.

وأكد الوزير الجزائري، حرص بلاده على تحقيق أمن واستقرار ليبيا ووحدتها، واستمرار دعمها لجهود المجلس الرئاسي في هذا الشأن.

بدوره، أشاد النائب بالعلاقات التاريخية التي تربط ليبيا والجزائر، وبنجاحها في قيادة مشروع المصالحة الوطنية، والاستفاذة من تجربتها ضمن مشروع المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي بوصوله مراحل متقدمة.

افتتح فندق أتلانتا

تجدر الإشارة إلى أن “الكوني” افتتح فندق أتلانتا بالعاصمة الغامبية -من الاستثمارات الليبية بالخارج على فئة (5)- كما أسهم في استضافة الوفود المشاركة في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في غامبيا، وحضر الحفل وزيرا السياحة والاقتصاد والاستثمار من غامبيا، وعميد بلدية «بانجول»، ورئيس اتحاد المستثمرين الأتراك في أفريقيا.

وبدأت عمليات صيانة الفندق المطل على المحيط الأطلسي، ليفتتح من جديد لضيوف القمة، ومن المنتظر أن يجري تشغيل الفندق واستكمال صيانته بالمشاركة مع شركة تركية عالمية متخصصة في تشغيل الفنادق.

وفي ديسمبر 2017، أعلنت الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية، إعادة تشغيل فندقها “أتلانتا” في بانغول، بعد أعوام من خضوعه للحجز من قِبل الحكومة الغامبية.