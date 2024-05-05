الشيباني: تعديل القوانين الانتخابية ينسف العملية برمتها

أخبار ليبيا 24

قال جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، إن أي محاولة لتعديل القوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة المشتركة “6+6” ينسف العملية الانتخابية برمتها ويجعلها غير دستورية، لافتا إلى أن تعديل القوانين الانتخابية يتعارض مع التعديل الدستوري الـ13، ما يدخل ليبيا في دوامة جديدة.

وأوضح الشيباني في تصريحات صحفية أن مجلس النواب أصدر التعديل الدستوري الـ13 الذي نص في أحد بنوده على تشكيل لجنة من مجلس النواب ومجلس الدولة لإعداد القوانين الانتخابية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة 6+6، ومن ضمن البنود أن ما ينتج عنها ملزم ولا يجوز التدخل فيه، والقوانين الانتخابية.

وأضاف الشيباني أن أي محاولة لتغيير القوانين الانتخابية أو تعديلها يستلزم تغيير مجلس النواب للتعديل الدستوري الـ13، كاشفا عن وجود تواصل مع مجلس الدولة للسير باتجاه الانتخابات.

وأشارعضو مجلس النواب إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستعدة وجاهزة لتنفيذ هذه القوانين، مرجحا أن يكون مجلس الدولة قد تمكن من التغلب على بعض المعارضات الطفيفة.

وكان الشيباني قد أكد في وقت سابق أن ما تقوم به القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية من إعمار وإعادة تفعيل المصانع والمشاريع الزراعية يستحق التشجيع والدعم، معربا عن أمله في أن يعم كافة ربوع ليبيا وخاصة تاورغاء أكثر المناطق الليبية تضررا على حد قوله.