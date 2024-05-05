اعتدال حالة الطقس لبداية الأسبوع على أغلب المناطق

أخبار ليبيا 24

أجواء ربيعية معتدلة على أغلب المناطق مع تكاثر السحب على مرتفعات الجبل الأخضر وبعض مناطق الجنوب الغربي بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا نسبيا خلال النهار على المناطق الغربية غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، وفقا للمركز.

تفصيل لحالة الطقس بالمناطق

حالة الطقس في كل من رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة:

تكون السماء صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وتتكاثر من مساء يوم الثلاثاء، أما حركة الرياح فهي شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، وتتحول غدا إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتنشط في فترة المساء.

تكون درجات درجات الحرارة معتدلة، تصل الدرجة القصوى وتتراوح ما بين 22 و28 درجة، في حين تسجل زيادة طفيفة من الغد.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد:

تتكاثر السحب في سماء هذا اليوم على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة؛ وحركة الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، أما بالنسبة إلى درجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق ما بين 19 و25 درجة.

حالة الطقس في كل من الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة:

تكون السماء قليلة السحب، وتتكاثر من مساء اليوم على مدينة غات وما جاورها، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة؛ أما حركة الرياح تكون شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، وتتحول غدا إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة؛ وتنخفض نسبياً درجات الحرارة؛ إذ تصل الدرجات القصوى على غالبية المناطق ما بين 32 و37 درجة.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة:

تكون حالة السماء صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة، حركة الرياح شمالية، شرقية معتدلة السرعة، أما بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 29 و35 درجة.