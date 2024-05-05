استياء كبير لأهالي مدينة زليتن مع استمرار أزمة طفح المياه الجوفية

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عبّرمصطفى البحباح عضو المجلس البلدي لبلدية زليتن عن مدى استياء أهالي المدينة من تخاذل الحكومة في إيجاد حلول لأزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية التي تعاني منها زليتن منذ بداية العام الحالي.

وفي تصريحات صحفية أكد البحباح أنه لم يتم التعاقد حتى الآن على أي من المشروعات التي تمت التوصية بتنفيذها مع استمرار خطر تهديد الأوبئة والمشاكل الصحية التي تنذر بوقوع كارثة صحية في زليتن إذا ما استمرت الدولة في تجاهل أزمة المدينة، وعدم الإسراع في البدء بتنفيذ المشروعات الإصلاحية.

اجتماعات اللجنة الفنية هل تضفي لحل؟

واستعرضت اللجنة الفنية المشكلة لمواجهة أزمة طفح المياه الجوفية، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، آخر الدراسات الفنية والبحثية التي توصلت لها في اجتماع عقد بمقر بلدية زليتن ضم كل من عميد وأعضاء المجلس البلدي زليتن، ومخاتير المحلات المتضررة ورئيس المنطقة المائية الوسطى، والجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومصلحة التخطيط العمراني زليتن، ورئيس لجنة الأزمة ببلدية زليتن، ورئيس مكتب الجامعة للإستشارات الهندسية.

ناقش المجتمعون الدراسات الخاصة بالمشروعات والمخاطبات التي تضمنت التوصيات التي خلصت إليها اللجنة، وأحيلت إلى رئاسة الوزراء لاعتمادها. في حين قدم الجهاز التنفيذي عرضًا عن الأعمال المنجزة بشأن حفر آبار المراقبة بالبلدية، موضحًا التصاميم الإنشائية لهذه الآبار والطبقات الجيولوجية.

وتعمل اللجنة الفنية على استكمال مخططات المشاريع والتوسع العمراني بالبلدية، وتحديد التوسعات العمرانية المستقبلية وتحديث المخططات العمرانية السابقة؛ لمجابهة تطور الأزمة واحتواء الوضع الحالي.