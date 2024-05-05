إنطلاق حملة التطعيمات التعزيزية بالكفرة للمهاجرين والمواطنين

أخبار ليبيا 24

تنطلق اليوم الأحد في مدينة الكفرة حملة التطعيمات الشاملة والتي تستهدف المواطنين والمهاجرين السودانيين بالمدينة، ضمن خطة وزارة الصحة التابعة للحكومة الليبية، في مجابهتها لتدني الوضع الصحي بالكفرة في ظل أزمة تدفق المهاجرين من السودان الفارين من ويلات الحرب.

وأوضحت الحكومة في بيانها الذي نشر على الصفحة الرسمية للحكومة على فيسبوك” أن “حملة التطعيمات تنطلق الأحد، 5 مايو 2024 بواسطة الفرق الطبية بالمدينة، بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وبمساندة فريق الخدمات الصحية بنغازي المتواجد بالكفرة، رفقة مدير إدارة الرعاية الصحية بوزارة الصحة السيد أ. أسامة القطعاني ، ومدير الخدمات الصحية السيد ناصر الكاديكي”.

وتابع البيان “بحسب توجيهات وزير الصحة؛ ستغطي الحملة كل المواطنين والنازحين من دولة السودان الشقيقة على حد سواء، للفئات العمرية ابتداءً من عمر يوم واحد و حتى سن 15 عاماً”.

وزير الصحة يتابع الوضع الصحي

وخلال زيارته التفقدية للوضير الصحة يتابع الوضع الصحيع الصحي بالمدينة تعهد عثمان عبدالجليل وزير الصحة، بتقديم كافة الخدمات اللازمة؛ وشملت الزيارة المراكز التخصصية والصيدلية المركزية، ومركز الكفرة للصحة النفسية، ومجمع عيادات ليبيا، إضافةً إلى المركز الصحي المختار وعيادة شهداء بوشوق المجمعة، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومركز الكفرة للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

واستمع عبدالجليل إلى شروحات وافية من القائمين على هذه المراكز الصحية حول استعداداتها الحالية واحتياجاتها الأساسية، متعهداً بتوفير كافة النواقص بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد.

وتتابع اللجنة الطبية المشكلة في الكفرة، تطورات الوضع الصحي في المدينة، خصوصا مع اكتشاف حالات مرضى الإيدز ضمن المهاجرين المتواجدين بالكفرة.