أحميد: الاتحاد الأوروبي يدرك قيمة وأهمية القيادة العامة للجيش

قال إدريس أحميد، المحلل السياسي، إن الاتحاد الأوروبي يدرك جيدا قيمة وأهمية القوات المسلحة اللعربية الليبية، لافتا إلى أن القيادة العامة للجيش هي فاعل أساسي وحقيقي ولها الإمكانيات في التعامل مع الاتحاد الأوروبي ندا بند.

وأوضح أحميد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الجيش يسيطر على أكبر مساحة في ليبيا، تحديداً الحدود مع مصر والسودان وتشاد والنيجر والجزائر، لافتا إلى أن ليبيا تتمتع بموقع هام جدا، وتعتبر البوابة الشمالية لأفريقيا، وهي مهمة للاتحاد الأوروبي والعالم.

وأضاف أحميد أن أوروبا تعاني مشاكل الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي يفرض عليها التواصل مع القيادة العامة للجيش والحكومة الليبية المُنتخبة من مجلس النواب لبحث هذه الملفات، لافتا إلى أن ليبيا لديها علاقات اقتصادية واستثمارات مع العديد من الدول الأوروبية، ولابد أن يكون لها تعاون من البحث عن مصالحها وأهدافها.

وأشار أحميد إلى أن القيادة العامة للجيش ومجلس النواب، لديهم رؤى حول العلاقات بالاتحاد الأوروبي والتعاون معه، موضحا أن نداءات ومطالبات الاتحاد الأوروبي بضرورة دعم الاستقرار في ليبيا، مجرد نداءات دون أي تحرك.

وأكد أحميد أن الاتحاد الأوروبي يعيش حالة من الضعف بسبب بالنزاع في أوكرانيا، والانقسامات داخل الاتحاد والصعوبات وملفات الهجرة والمشاكل، مشير إلى أن أوروبا تسعى حاليا لـ تعزيز علاقاتها مع ليبيا، في ظل الصراع على الدول الأفريقية، وخروج فرنسا من أفريقيا والولايات المتحدة من النيجر.

وشدد أحميد على ضرورة دعم القيادة العامة للجيش التي تقوم بجهود كبيرة لدورها وحرصها على حماية الحدود الليبية، في ظل الحروب والصراعات في دول جنوب ليبيا، مؤكدا على أهمية أن يعي الليبيين ضرورة وجود الجيش في الدولة، ودعم المؤسسة العسكرية ودعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتأمين الحدود الليبية.