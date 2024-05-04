وزير دّاخليّة تونس: الوضع الإقليمي والدّولي يؤجج تدفق المهاجرين

قال وزير الدّاخليّة التونسي، كمال الفقي إن الوضع الإقليمي والدّولي والتغيّرات المناخيّة سببان يؤججان تدفق المهاجرين على تونس والجزائر وليبيا، بسبب قُربهم من السّواحل الإيطاليّة.

وأوضح الفقي، في كلمة له على هامش الاجتماع التنسيقي الدّولي الرفيع المُستوى الذي عقد، في العاصمة الإيطاليّة رُوما، ورصدتها “أخبار ليبيا 24″، أنمُشاركة تُونس في هذا اللقاء المهم دليل على الاهتمام الذي تُوليه الحكُومة التونسيّة لموضُوع الهجرة، مطالبا بالعمل المشترك باتجاه دفع دول المصدر للتعاطي إيجابيا مع طلبات العودة الطوعية لمواطنيها بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وشدد الفقي على ضرورة اعتماد إجراءات مناسبة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بدول المصدر والعبور والاستقبال من خلال تدعيم آليات تأمين الحدود البرية والبحرية، مع مراعاة التشريعات الجاري العمل بها.

وكانت المؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، قد أدانت في بيان لها استمرار قيام السُلطات التونسية بطرد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء على أراضيها إلى المناطق الحدودية مع ليبيا، لافتة إلى أن المهاجرين كانوا متواجدين في عدد ولايات تونسية، منذ أشهر وسنوات إلى الحدود الليبية، لافتة إلى أن السُلطات التونسية تسعى للتنصل من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية إتجاه هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها والقائها على ليبيا.

واستنكر البيان تواطؤ وزير الداخلية المُكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، مع الجانب التونسي، وتسهيل إدخال هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا.