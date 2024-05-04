واشنطن تطالب موسكو بالتعاون في قضايا أمن الفضاء

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح مالوري ستيوارت، إن الضرورة تقتضي التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في قضايا الفضاء.

وأوضحت ستيوارت خلال فعالية نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن حول المعلومات التي أعلنتها الإدراة الامريكية، تابعتها “أخبار ليبيا 24″بأن روسيا قد تنشر أسلحة في الفضاء، أوضحت أنه”من المهم مواصلة التعاون بين واشنطن وموسكو قدر الإمكان.

وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان قد أكد في وقت سابق في بيان نشره البيت الأبيض، أن روسيا تعمل على تطوير أسلحة فضائية قادرة على حمل شحنة نووية، منتقدا استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة واليابان حول عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء.

الخارجية الروسية: موسكو تؤيد منع سباق التسلح في الفضاء

بدورها ردت وزارة الخارجية الروسية على تصريحات سوليفان مؤكدة أن موسكو تؤيد منع سباق التسلح في الفضاء، لافتة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها يواصلون تحويل الفضاء إلى ساحة جديدة للتنافس، مع موسكو وبكين باعتبارهما الخصمين الرئيسيين، موضحة أن روسيا استخدمت حق النقص “الفيتو”،بعد عدم إدراج مجلس الأمن الدولي في الوثيقة تعديلا من موسكو وبكين يدعو إلى المنع الدائم لنشر أي أسلحة في الفضاء الخارجي.