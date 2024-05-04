نقابة الصحفيين تؤكد التزامها بدعم الصحفيين وحماية حريتهم

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، التزامها بدعم الصحفيين وحماية حريتهم في إيصال المعلومة، مع مراعاة طبيعة وخصوصية المجتمع الليبي والحفاظ على أمنه واستقراره والارتقاء به إلى مستوى أفضل.

وأوضحت النقابة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، تحصلت “أخبار ليبيا 24″، على نسخة منه أن وسائل الإعلام تلعب دور مهم وضروري في المجتمع، مشددة على ضرورة وجود بيئة آمنة ومواتية تسمح للصحفيين بأداء عملهم دون خوف، لافتة إلى أن الصحافة الحرة تمكن المواطنين من اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزز الشفافية والمساءلة.

وأضاف البيان أن الصحافة الاستقصائية تمثل أهمية بالغة في كشف الحقائق ومحاربة الفساد، وتسليط الضوء على القضايا المهمة، مشيرا إلى الجهود المبذولة للمحافظة على استقلالية الصحافة وحمايتها كمهنة، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل الجاد لمكافحة المعلومات المغلوطة، وتعزيز سبل الوصول إلى معلومات موثوقة ومسؤولة.

وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، على أن إسهامات الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، تساهم في تنوير المجتمع ونقل الأحداث بموضوعية على رأسها السيول التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق ومدن الجبل الأخضر، لافتا إلى الصعاب والمخاطر التي تواجه الصحفيين في سعيهم لتقديم الخبر، وعزيمتهم على تعزيز حرية الصحافة والدفاع عن حق المجتمع في الوصول إلى المعلومة.