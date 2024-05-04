مُستخدمو حقل الفيل النفطي يعترضون على تقليص مدة إيفادهم للخارج

أعلن مُستخدمي حقل الفيل النفطي، رفضهم لـ قرار تقليص مدة إيفادهم للتدريب الخارجي، والمُعتمدة مُسبقًا منذ عدة سنوات.

وأوضح مُستخدمي حقل الفيل النفطي، في بيان مرئي طالعته “أخبار ليبيا 24”، أن القرار نتج عنه استياء وإحباط لدى جميع الموظفين، مطالبين المؤسسة الوطنية للنفط بإعادة النظر في القرار.

وشدد البيان على ضرورة إبقاء الخطط كما كانت في السابق، أسودة بالمستخدمين الذين الذين تم إيفادهم مؤخرًا على نفس الخطط، مشيرا إلى أن مُستخدمي حقل الفيل النفطي، سيضطرون للتوجه إلى الجهات الرقابية والقضائية والتشريعية للبت في الأمر.

وكان خليفة عبد الصادق، وزير النفط والغاز المكلف، بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، قد أعلن في وقت سابق أن المؤسسة الوطنية للنفط، تستهدف زيادة إنتاج ليبيا من النفط من 1.2 مليون برميل حاليا، إلى 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية العام الجاري ولمدة 3 سنوات.

وأوضح عبد الصادق أن الخطة تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى نحو مليوني برميل بنهاية الخطة بعد 3 سنوات، متوقعا تخصيص استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يوميا، على أن يكون جزءا من هذه الاستثمارات لتطوير الحقول المنتجة للنفط وإعادة تأهيلها، وإعادة فتح الآبار المغلقة، لافتا إلى أنه تم توقيع اتفاقا مع شركة “إيني” الإيطالية لتطوير حقلين للغاز في المنطقة الغربية، مرجحا أن يبلغ حجم الاستثمارات لتطوير الحقلين نحو 8 مليارات دولار، على أن يصل الإنتاج اليومي إلى نحو 720 مليون قدم مكعب من الغاز، وذلك بحلول عام 2028.