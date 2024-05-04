منظمة حقوقية: إجلاء قسري لمئات المهاجرين من مخيمات تونس

كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن قيام السلطات التونسية بإجلاء مئات المهاجرين المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، من مخيمات أقاموها أمام مقر منظمات الأمم المتحدة في تونس العاصمة.

وأوضح المتحدث باسم “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” رمضان بن عمر في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 300 مهاجر، بينهم لاجئون وطالبو لجوء، بالإضافة إلى نساء وأطفال بالقوة، لافتا إلى أن الشرطة أخلت ثلاث مخيمات موقتة أقيمت منذ الصيف الفائت أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وكذلك في حديقة بمنطقة البحيرة في تونس العاصمة.

وأضاف بن عمر أنه تم نقل المهاجرين نحو الحدود، لافتا إلى أنه تم نقل نحو 700 شخص في هذه المخيمات المؤقتة، بعد طرد العديد منهم من منازلهم ووظائفهم في الأشهر الماضية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أصدرت بيانا أعلنت فيه إجراء عمليات أمنية تهدف إلى التصدي لاعتداءات على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ناشرة مقطعا مصورا يظهر شرطيين يُخرِجون مهاجرين من خيام ويهدمون بعضها، فيما أظهر مقطع آخر سير عشرات المهاجرين في صفوف متقاربة في منتصف الليل في أحد الشوارع، باتجاه جهة مجهولة، تحت رقابة مشددة من الشرطة.