الكوني يلتقي بوريطة على هامش مؤتمر القمة الإسلامي في غامبيا

أخبار ليبيا 24

التقى موسى الكوني النائب بالمجلس الرئاسي مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة على هامش انعقاد أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي في بانجول بجمهورية غامبيا.

وأعلن الجانبان عن ترحيبهما بالتوصيات التي ستخرج بها القمة في ختام أعمالها لدعم قضايا الأمة الإسلامية، في إشارة للقضية الفلسطينية والحرب على غزة، وما ستتخذه القمة من إجراءات بشأن مساعدة الدول العربية في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.

مؤتمر القمة الإسلامي

وانطلقت الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، يوم الخميس، تحت شعار “تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة”.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس مؤتمر القمة الإسلامي الخامسة عشرة، رئيس غامبيا، أداما بارو، الذي تعهد بتعزيز الوحدة والتضامن والتنمية المستدامة داخل العالم الإسلامي.

وأضاف أن نهجه سيشمل إيلاء الأولوية للمبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي، وتكثيف التبادل الثقافي، ومعالجة القضايا الملحة، مثل الفقر والحصول على التعليم والرعاية الصحية.

وتنعقد قمة المؤتمر الإسلامي الخامسة عشرة في ظل التطورات الخطيرة وغير المسبوقة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة جرائم العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.

وألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، كلمة شدد فيها على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للمنظمة.

وحث الدول الأعضاء على مضاعفة الجهود لحمل المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته تجاه وقف العدوان والإبادة الجماعية المتواصلين ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف.

الاعتراف بـ فلسطين

كما دعا طه، الدول الأعضاء في المنظمة، إلى مواصلة حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين ومساعدتها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأعلن الأمين العام عن إنشاء مرصد إعلامي في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتوثيق وتسليط الضوء إعلامياً على حصيلة العدوان الإسرائيلي، من قبيل أعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين ومختلف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وتعمل منظمة التعاون الإسلامي في الوقت نفسه على تفعيل المرصد القانوني لتوثيق الجرائم الإسرائيلية، تماشياً مع قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض بهذا الشأن.

وأكد الأمين العام التزام منظمة التعاون الإسلامي بمعالجة التحديات السياسية والإنسانية الملحة التي تواجه الدول الأعضاء في المنظمة، وشدد على أن حق تقرير المصير لشعب جامو وكشمير يظل أولوية بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأقرّ الأمين العام بأهمية الحوار والمصالحة، مؤكدا في هذا الصدد دعم منظمة التعاون الإسلامي لاعتماد هذا النهج في تسوية النزاعات في الدول الأعضاء، مثل اليمن وليبيا والسودان ومنطقة الساحل.