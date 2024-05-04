طقس السبت معتدل.. وفرص المطر في “جنوب ووسط” ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن أن طقس اليوم السبت معتدل على معظم الأنحاء في ليبيا، وقد تزيد الغيوم في جنوب ووسط الدولة، ما يسمح بهطول أمطار من الممكن أن يصحبها رعد.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، بيانا، اليوم، أوضح خلاله أن في منطقة رأس اجدير إلى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، تكون السماء نقية، والغيوم نادرة، وقد يزيد الغيم في “القريات”، ما يدعم احتمالية تساقط المطر المصحوب بالرعد.

وبخصوص حالة الريح، فتهب شمالية شرقية، وتكون سرعتها خفيفة إلى معتدلة، ويتغير اتجاهها بعد ذلك لتكون جنوبية شرقية بنفس القوة.

وأما عن درجة الحرارة بتلك المناطق فلا تزيد عم 24 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وفي الداخل تصل 32 درجة.

وفيما يخص طقس الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، فسماء تلك المناطق صافية أيضا، والسحب قليلة، وتستقبل رياحا من الشمال والغرب، بسرعة معتدلة، وتهب من الشمال الشرقي بعد ذلك، ودرجة الحرارة لن تزيد عن 27 درجة.

رياح متغيرة الأحوال

وبخصوص حالة الطقس في “الجفرة” و”سبها” و”غات” و”غدامس” و”الحمادة”، فتكون السماء نقية، والغيوم قليلة وقد يهطل المطر على على سبها وغات، ويكون خفيفا، وسرعة الريح الآتية من الشمال الشرقي والجنوب الشرقي، معتدلة، ودرجة الحرارة لا تزيد عن 37 درجة.

وفي “الواحات والسرير وتازربو والكفرة”، تكون السماء أيضا صافية، وقد يسقط المطر على السرير، ورياح المناطق متبدلة الحال؛ فهي شمالية غربية، وتنشط في المساء عند تازربو والكفرة، ويوم الأحد، تصبح شمالية شرقية على تازربو خصوصا.