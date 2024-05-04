صحيفة بريطانية: ترامب وضع خطة لتسوية النزاع في أوكرانيا

جهز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطة مفصلة لإنهاء النزاع سلميا في أوكرانيا، لن يعلن عنها إلا بعد الانتخابات.

وأوضحت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية نقلا عن مصدر مقرب من ترامب، في تقرير لها طالعته “أخبار ليبيا 24″، أن الرئيس السابق لن يناقش خطته في القنوات الإخبارية حتى لا تفقد كل فاعليتها، لافتا إلى أن ترامب سيركز بدلا من ذلك على الرسالة البسيطة المتمثلة في أنه قادر على وقف النزاع، في محاولة لكسب أصوات الناخبين الذين يفضلون حله السلمي.

وأضاف المصدر أن ترامب يريد وقف الحرب، لافتا إلى أن الرئيس السابق سيجعل هذه الجملة شعارا دعائيا لحملته الانتخابية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أكد في وقت سابق في اجتماع عقد في مؤسسة التراث بين شخصيات من يمين الوسط في السياسة الخارجية ووفد زائر من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، نقلته مجلة “التايم” أنه يمكن أن ينهي الحرب في أوكرانيا من خلال الضغط على كييف للتخلي عن بعض الأراضي، ويقضي مقترح ترامب بدفع أوكرانيا للتنازل عن شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس الحدودية لروسيا، بشكل معاكس وبشكل كبير لسياسة الرئيس الحالي جو بايدن، التي ركزت على الحد من الهجمات الروسية وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وأوضح ترامب إنه يعتقد أن كلا من روسيا وأوكرانيا “يريدان حفظ ماء الوجه، ويريدان مخرجا، لافتا إلى الشعب في أجزاء من أوكرانيا سيكونون على استعداد لأن يكونوا جزءا من روسيا، لافتا إلى أن سيمارس ضغوطا على الجمهوريين في الكونغرس لمقاومة الدعم الأميركي الإضافي لجهود الحرب في أوكرانيا، مشددا على أن عودته إلى البيت الأبيض من شأنها أن توسع نفوذه بشكل كبير في تطبيق هذا الأمر.