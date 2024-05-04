شكري: ندعم ليبيا بحكومة موحدة بدون مليشيات ولا مرتزقة

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، موقف مصر الثابت الداعم لمسار الحل الليبي – الليبي، مشيراً إلى مواصلة القاهرة لجهودها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن شكري التقي مع موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، على هامش مشاركته في فعاليات قمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة حالياً في جامبيا والذي تابعته “أخبار ليبيا 24” .

وأضاف أبو زيد أن شكري أكد دعم بلاده لدور المؤسسات والحوار الذي تستضيفه جامعة الدول العربية بين الرئاسات الثلاث عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وبما يهدف للوصول إلى تفاهم بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وتحت إشراف حكومة موحدة.

شكري: مصر تدعم المجلس الرئاسي والحفاظ على وحدته

وأشار أبو زيد إلى أن شكري أكد حرص مصر على دعم المجلس الرئاسي والحفاظ على وحدته وتماسكه، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، مشيرا إلى أن اللقاء تناول كذلك ضرورة مواصلة السعي الحثيث من أجل حل الميليشيات، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين.

ولفت أبو زيد إلى أن الاجتماع شهد توافق الطرفين على استمرار التنسيق المشترك وتبادل الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين، وذلك في إطار الجهود الثنائية لإرساء الاستقرار المستدام والمنشود في ليبيا.

أضاف أبو زيد أن الكوني أكد من جانبه على عمق الجذور والروابط الوطيدة التي تجمع مصر وليبيا، مشيداً بالجهود المصرية البنّاءة والداعمة لإستقرار ليبيا، ومثنياً على ما تضطلع به القاهرة من دور محوري لحلحلة الأزمة الليبية، وبما يعكس الحرص المصري على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الليبي.